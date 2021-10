Hohenlimburg: Verkehr in Obernahmer bleibt eingeschränkt

Hohenlimburg. Wegen Flutschäden wird die Straße Lahmen Hasen im Nahmertal bis Dezember saniert. Danach sollen wieder Arbeiten stattfinden – für Glasfaserkabel

Am Montag rollte der Bagger­ am Lahmen Hasen in Hohenlimburg an: Nachdem die Starkregen-Flut am 14. Juli der Straße arg zugesetzt hatte, wird nun der Asphalt auf mehreren hundert Metern komplett erneuert. Unglücklich gewählt scheint jedoch der Zeitpunkt. Denn die Deutsche Glasfaser will am Lahmen Hasen voraussichtlich noch in diesem Jahr eine neue Internetleitung verlegen. „Wir kriegen eine neue Straße und kurz danach kommt ein Trupp und reißt die Straße wieder auf“, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Erst im vergangenen Jahr hatte die Telekom vor seinem Haus am Lahmen Hasen die Straße geöffnet, um Anschlüsse zu verlegen.

Warum nicht diesmal die Straße Lahmen Hasen sanieren und dabei die neuen Glasfaser gleich mit verlegen? Im Vorfeld hatte es zu den Plänen keine Abstimmung zwischen den ausführenden Firmen gegeben. Die wäre aber auch nicht zielführend gewesen, so eine Sprecherin von Deutsche Glasfaser, „denn eine Verlegung der Glasfaser im Rahmen einer Straßensanierung ist in den Richtlinien des Förderprogramms nicht vorgesehen“. So werden die neuen Glasfaserkabel in Hagen über einen Fördertopf von Bund und Land finanziert, der einen engen Rahmen setzte, wenn es um den Einsatz der Mittel geht. Derzeit sei geplant, noch in diesem Jahr die Glasfaserkabel am Lahmen Hasen zu verlegen. Je nach Witterung könne sich der Beginn der Arbeiten aber auch noch ins nächste Jahr ziehen.

Die Arbeiten enger abzustimmen, hält der Wirtschaftsbetrieb Hagen angesichts der drängenden Flutschäden im Stadtgebiet für zu zeitaufwendig. „Wir sind bemüht und in der Pflicht, so schnell wie möglich die von der Flut betroffenen Straßen zu sanieren“, sagt Gabriele Zmarowski, Sprecherin vom Wirtschaftsbetrieb. „Die Anwohner sind sowieso schon ungehalten, was wir auch verstehen. Aber die Hochwasser-Schäden haben Vorrang.“

Glasfaser wird punktuell verlegt

Darüber hinaus gebe es auch praktische Hindernisse: „Wenn die Glasfaserkabel verlegt werden, dann wird nicht wieder die ganze neue Straße aufgerissen, sondern die Arbeiten werden punktuell gemacht.“ Zudem müssten die sanierten Abschnitte nicht zwangsläufig komplett übereinstimmen mit den Abschnitten, die neue Glasfaserkabel in den Boden bekommen.

Anwohner rund um den Bereich am Lahmen Hasen werden damit zwei Mal in wenigen Monaten mit Baustellen vor ihren Haustüren und weniger Platz zum Parken an der Straße konfrontiert. Bereits seit der Starkregen-Flut im Juli läuft der Verkehr nur eingeschränkt: Denn schwere Schäden gibt es auch auf den beiden Verkehrswegen vom Lahmen Hasen in Richtung Lüdenscheid und in Richtung Wiblingwerde. Beide Straßen sind wegen der Flutschäden weiterhin gesperrt, die Sanierungsarbeiten werden wohl noch Wochen bis Monate dauern.

Anlieger können Straße nutzen

Die Straße am Lahmen Hasen wird zwischen den Hausnummern 1 und 12 komplett erneuert. Des Weiteren plant der Wirtschaftsbetrieb, auch die Gehwege in Teilen zu sanieren. Busse fahren wegen der Bauarbeiten nur bis zur Haltestelle „Nimmertal“. Anlieger und Fußgänger können Straße und Gehweg aber weitestgehend nutzen. Der Wirtschaftsbetrieb bemüht sich, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und bittet Anwohner bei Fragen, sich an die zentrale Nummer unter 02331 3677 260 zu wenden.

