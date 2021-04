Unfall an der Ecke Mühlenbergstraße/Iserlohner Straße in Hohenlimburg.

Unfall in Hagen

Unfall in Hagen Hohenlimburg: Verletzter bei Unfall an der Iserlohner Straße

Hohenlimburg. Wichtiger Verkehrshinweis. Autofahrer. In Hohenlimburg ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen kurz nach 14 Uhr ist es am Mittwoch an der Ecke Mühlenbergstraße/Iserlohner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, ist bislang noch unklar. Der Verkehr staute sich in Richtung Oege und Letmathe aktuell stark. Mittlerweile ist die Unfallstelle wieder freigegeben.