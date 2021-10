Hohenlimburg: Viel Rückstau – BMW fährt gegen Laternenmast

Elsey. Unfall an der IserlohnerStraße in Hohenlimburg-Elsey. Ein BMW prallt gegen einen Laternenmast. Es gibt Rückstau in alle Richtungen.

Der Fahrer eines BMW-Geländewagens ist am Nachmittag, aus Richtung Letmathe kommend, an der Iserlohner Straße in Elsey (Höhe Kaufland) wohl beim Abbiegen auf eine Verkehrsinsel gefahren. Zunächst fuhr der BMW-Fahrer einen Ampelmast um, ehe er vor einer Laterne landete. Eine Abdeckung der Lampe dieser Laterne fiel zusätzlich auf die Frontscheibe eines anderen Pkw. Der Unfallfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung, die von der Iserlohner Straße in Richtung Autobahnauffahrt (A46) führt, ist aktuell in Teilen gesperrt. Es kommt zu Rückstaus in alle Richtungen.







