Hohenlimburg: Von Kunstausstellung bis After-Stadtfest-Party

Ein Sommerfest am Werkhof soll es auch dieses Jahr wieder in Hohenlimburg geben.

Hohenlimburg. Mit dem Start ins neue Jahr kommen zahlreiche neue Veranstaltungen in den Werkhof Hohenlimburg. Wir liefern eine Übersicht.

Passend zum Frühlingsbeginn legt das Team des Werkhof Kulturzentrums in der Kaiserstraße 1 sein druckfrisches Programm für die kommenden Monate vor. Neben bekannten Programmpunkten wie dem Werkhof Sommerfest stehen dabei auch neue Namen auf dem Programm. Für Freunde der Kunst zeigt etwa Rosi Gauweiler am 16. April ab 15 Uhr ihre Ausstellung an experimenteller Malerei (Eintritt frei).

Ende Mai tritt die einst in Hohenlimburg gegründete Band „Synchron“ zusammen für ihr 40. Jubiläum wieder auf die Bühne. Zum Hohenlimburger Stadtfest am 24. Juni bietet Dani Karapiperi im Werkhof eine Party mit DJ für Nachtschwärmer an, die nach Programmende in der Hohenlimburger Innenstadt weiter feiern wollen.

Sommerfest am Werkhof

Am 27. Juli ab 15 Uhr lädt der Werkhof zum Sommerfest. Geplant sind unter anderem ein Kinderkarussell, Musik-Sessions in der Kneipe und Rocknacht in der Katakombe.

Viele Programmpunkte des Jahres stehen zudem wieder unter der Überschrift „Sommerhut“. Heißt: Der Eintritt ist frei, nach dem Programm geht „der Hut rum“. Ein Konzept, das im Werkhof mit der Corona-Pandemie Einzug hielt, um trotz Abstandsregeln irgendwie Zuschauer für Veranstaltungen zu locken. Rückblickend zeigt sich Norbert Höhne vom Werkhof-Team mit dem Konzept zufrieden. „Die Band Küppers, Becks und Brinkhoffs hat mal 1400 Euro im Hut gehabt, so viel hätten sie an Gage bei uns nicht bekommen“, sagt er. Man wolle versuchen, das Konzept Sommerhut weiter fortzuführen, trotz laufendem Unkostenapparat.

Jam-Sessions und Märchencomedy

Zurück zum Programm der kommenden Monate: Am 19. August steht „Schlager Deluxe“ ab 20 Uhr auf dem Programm. Für den 11. November hat sich Autor Joe Bausch angekündigt, um im Werkhof aus seinem True-Crime-Buch „Maxima Culpa“ zu lesen. Außerdem tritt am 10. Dezember das Ensemble „Grimm trifft Grimm“ mit ihrer Best of Märchencomedy Jubiläumstour auf. Über die Monate verteilt gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit für Interessierte selber auf der Bühne zu stehen: Es sind bereits einige Open Mic und Jam Sessions geplant.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und dem Programm der kommenden Monate gibt es im Internet unter: www.werkhof-kulturzentrum.de.

