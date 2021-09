Hohenlimburg: Wahllokal doch nicht barrierefrei erreichbar

Hohenlimburg/Hagen. Als barrierefrei war das Wahllokal in Hagen ausgewiesen, vor Ort bremst die Treppe. Eine Betroffene machte ihre Kreuze an einer Tischtennisplatte

Dass nicht jedes Wahllokal im Hagener Stadtgebiet am Sonntag für Bürger ebenerdig erreichbar war, das hat der Fall der Sekundarschule in Altenhagen gezeigt. Dass ein Wahllokal jedoch auf dem Wahlzettel als barrierefrei ausgewiesen wird, obwohl es das de facto nicht war, mussten Wählerinnen und Wähler an der Hauptschule Hohenlimburg feststellen.

Wer dort am Sonntag als mobil eingeschränkter Mensch ankam, der stand vor einer Treppe. So wie Barbara Maus. Als die Rollstuhlfahrerin vor dem Treppeneingang der Schule am Kiebitzweg stand, war der Frust groß. Besonders, weil sie an diesem Wahllokal immer wieder diese Erfahrung machte und deshalb auch bereits an die Stadtverwaltung geschrieben habe, wie sie sagt.

Hilfsmittel Tischtennisplatte

Als jüngst auf ihrer Wahlbenachrichtigung die Hauptschule als „barrierefrei“ ausgewiesen war, hatte sie gehofft, die Lage hätte sich für die vielen Betroffenen, die mobil eingeschränkt sind, nun geändert. Doch dem war nicht so. Zwar war die Hilfsbereitschaft da, ein freundlicher Wahlhelfer brachte den Wahlzettel raus und sie konnte für ihre Kreuzchen eine Tischtennisplatte nutzten. Doch bei aller Dankbarkeit für die Hilfe: verglichen mit einer regulären Wahlkabine fühlt es sich für viele Betroffenen wohl eher wie eine Notlösung an. „Vor Jahren kam mal eine Dame raus und hat mir als ,Wahlkabine’ ein Klemmbrett und einen Aktenordner gebracht. Das finde ich nicht in Ordnung“, spricht Maus stellvertretend für viele Gleichgesinnte, die mobil eingeschränkt sind und im Stadtgebiet nicht dieselben Möglichkeiten zum Wählen vorfinden wie Menschen, die gut zu Fuß sind.

Kein Anspruch auf Barrierefreiheit

Laut Gesetzgeber haben Bürger keinen Anspruch auf ein barrierefreies Wahllokal. Man sei aber bemüht, den barrierefreien Zugang anzubieten, sagt Stadtsprecherin Clara Treude. Allerdings eigne sich auch nicht jedes Gebäude als Wahllokal. Warum die Hauptschule anders als angekündigt nicht barrierefrei zugänglich war, das werde die Abteilung „Statistik und Wahlen“ nach der Sitzung des Wahlausschusses noch mal prüfen.

