Hohenlimburg: Waldbrände – Spendenaufruf für Hilfstransport

Der 23-jährige Jordanis „Dani“ Karapiperi betreibt in Hohenlimburg die griechische Gastststätte "Danis Taverne".

Hohenlimburg. Der Hohenlimburger Dani Karapiperi startet wegen der Waldbrände einen Hilfstransport nach Griechenland. Nun sammelt er Spenden:

Diese Woche berichtete diese Zeitung über Jordanis „Dani“ Karapiperi, der einen Hilfstransport für die von den Waldbränden in Griechenland betroffen Menschen auf die Beine stellen will. Die Resonanz auf den Bericht war enorm: „Das Telefon stand nicht mehr still“, freut sich Dani, dass sein Wunsch, den Menschen in Griechenland zu helfen, von vielen Leuten geteilt wird. „Jeder kann helfen und wir sind für jede Hilfe dankbar.“

Spenden benötigt

Inzwischen ist aus der fixen Idee des gebürtigen Griechen, der „Danis Taverne“ an der Unteren Isenbergstraße betreibt, mehr geworden: Die Spedition Celik unterstützt das Engagement und stellt für den Hilfstransport einen Sattelschlepper zur Verfügung. Dafür werden nun Spenden gesammelt. Besonders benötigt werden Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel.

Die Spenden können ab Montag, 1. August, von 9 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Spedition Celik, Sudfeldstraße 31, abgegeben werden. Bis zum 7. August werden Spenden gesammelt, dann wird der Transport vorbereitet und der Lastwagen nach Griechenland geschickt. Ziel ist nach aktuellem Plan die Insel Korfu. „Wir haben dort Kontakt mit den Kirchen aufgenommen“, berichtet Dani Karapiperi.

Benefizspiel geplant

Bei einem Hilfstransport will es der Fußballer des FC Hellas/Makedonikos übrigens nicht belassen. So ist auch ein Benefiz-Fußballspiel seines Vereins gegen den SV Hohenlimburg 1910 angedacht, um weitere Spendengelder für Griechenland zu sammeln. Details zu dem Benefizspiel sind in Planung.

