Hohenlimburg: Walzer-Turnier für Hobbykicker kehrt zurück

Hohenlimburg. Nach Corona-Pause: Das beliebte Walzer-Fußballturnier für Hobbyspieler kehrt dieses Jahr wieder zum Kirchenberg zurück:

Das traditionelle „Walzer“-Fußballturnier startet in die 17. Auflage. Das Hobbyturnier findet am Samstag, den 10. Juni auf dem Kunstrasenplatz im Erich-Berlet-Stadion in Hohenlimburg statt. Beginn ist um 11 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 18.00 Uhr geplant.

Das erste Mal nach der Pandemie

Der „Walzer“ findet in einem regelmäßigen Abstand von zwei Jahren statt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergegangenen Kontaktbeschränkungen konnte dieser Rhythmus im Jahr 2020 nicht aufrecht erhalten werden. Das Turnier 2023 ist nun das erste Walzer-Turnier nach der Pandemie. Wie in den letzten Jahren auch werden knapp zwölf bis fünfzehn Mannschaften erwartet, die gegeneinander den Sieger erspielen werden.

Eine lange Tradition

Das Kleinfeldturnier auf Kunstrasen ist eines der größten Hobby-Turniere in der Hagener Umgebung. Erwartet werden Mannschaften aus Betrieben und Hobbymannschaften, insbesondere aus Thyssen-Krupp-Werken und Kaltwalzwerken, weiteren Firmen, aus Lehrwerkstätten, Berufsschulen, Kneipen- und Jugendmannschaften.

„Der Walzer“ war viele Jahre lang eine Betriebszeitung von und für Kollegen bei Hoesch bzw. den Hoesch-nahen Betrieben im Hohenlimburger Raum, die fest an der Seite der Belegschaften stand. Inzwischen ist die Betriebszeitung „Der Walzer“ in der gemeinsamen Stahlarbeiterzeitung „Der Stahlkocher“ mit aufgegangen. Der finanzielle Überschuss des Turniers geht zu Gunsten des „Stahlkochers“. Der Sieger bekommt den Walzer-Wanderpokal überreicht. Die Startgebühr beträgt 45 Euro pro Mannschaft.

Anmeldung zum Walzer-Fußballturnier und weitere Infos bei Reinhard Funk, Tel: 02334-567912.

