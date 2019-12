Info Nachfolger der LEG

NRW.Urban verwaltet die Flächen der ehemaligen Krupp-Werke als Nachfolge-Unternehmen der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG).

Als Tochter des Landes Nordrhein-Westfalen setzt NRW.Urban unter anderem Arbeitsschwerpunkte in der Flächenentwicklung für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben. NRW.Urban arbeitet an vier Standorten, in Dortmund, Düsseldorf, Aachen und Bonn.