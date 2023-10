Kinder Hohenlimburg: Was das Jugendzentrum in den Ferien bietet

Hohenlimburg. Kickerturniere, Frühstücksbrunch und Ausflüge: In den Herbstferien gibt es fast täglich Programm im Jugendzentrum Hohenlimburg. Ein Überblick:

Kino für 5 Euro

Los geht es am Mittwoch, 4. Oktober, mit einem Kickerturnier für Kinder und Jugendliche. Das Turnier für Teilnehmer unter 15 Jahren wird ab 15 Uhr starten und ein Turnier für alle ab 15 Jahren wird um 17 Uhr starten. Die Gewinner erhalten einen Pokal. Für Donnerstag, 5. Oktober, organisiert das Jugendzentrum einen Ausflug zum Cinestar Hagen, an dem alle Kinder ab acht Jahren teilnehmen dürfen. Kosten: 5 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Jugendzentrum und eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich (siehe Kontaktdaten unten).

Gemeinsames Frühstück

Zum Ende der ersten Ferienwoche wird am Freitag, 6. Oktober, ab 11 Uhr ein gemeinsames Frühstück im Jugendzentrum organisiert, das 1 Euro pro Person kosten wird. Im Anschluss wird es ab 13 Uhr ein Vier-Gewinnt-Turnier für Kinder bis 14 Jahren geben, bei dem die Gewinner Pokale bekommen.

Ausflug zu „Sprungwerk“

Die zweite Ferienwoche startet im Jugendzentrum am 9. Oktober mit einem Billardturnier, ab 15 Uhr für Teilnehmer unter 15 Jahren und für die Älteren ab 17 Uhr. Auch hier werden die Gewinner mit Pokalen belohnt. Am Dienstag, 10. Oktober, wird das Jugendzentrum einen Ausflug zur Trampolinhalle „Sprungwerk“ in den Elbershallen ausrichten. Die Teilnehmer müssen mindestens 10 Jahre alt sein. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Jugendzentrum und die Teilnahme kostet 5 Euro. Auch hier ist eine Anmeldung im Vorfeld nötig.

Erlebnispark Gevelsberg

Am Mittwoch, 11. Oktober, richtet das Jugendzentrum ein Airhockeyturnier aus. Dieses wird wie gewohnt ab 15 Uhr für die unter 15-Jährigen losgehen und für die Älteren ab 17 Uhr. Als letztes großes Event in den Herbstferien organisiert das Team vom Jugendzentrum für Donnerstag, 12. Oktober, einen Ausflug zum Erlebnispark Gevelsberg. Treffpunkt ist um 10:30 Uhr am Jugendzentrum. Kosten: 8 Euro. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung nötig.

Jakkolo-Turnier

Zum Abschluss der Ferien lädt das Jugendzentrum für Freitag, 13. Oktober, ab 12 Uhr zum Frühstücksbrunch. Kosten: 2 Euro pro Person. Im Anschluss wird das Ferienprogramm ab 14 Uhr mit einem Jakkolo-Turnier für Kinder unter 15 Jahren abgerundet.

Fragen und Anmeldungen unter 02331/207 2265. Ansprechpartner sind Heike Hoffmann und Jörg Schmidts.

