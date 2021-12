Hohenlimburg: Weihnachtsbaum aus Fußgängerzone geklaut

Tannengrün und eine Christbaumkugel: Von dem gestohlenen Weihnachtsbaum an der Lohmannstraße in Hohenlimburg ist nicht viel geblieben

Hohenlimburg. Unbekannte haben einen geschmückten Weihnachtsbaum vor einem Geschäft in Hohenlimburg gestohlen. In den Vorjahren gab es ähnliche Vorfälle

Unbekannte haben einen geschmückten Weihnachtsbaum aus der Hohenlimburger Fußgängerzone gestohlen. Der Baum stand in der Lohmannstraße vor dem Geschäft von „Sauerlandseifen“-Händlerin Sonja Schulte. „Am vierten Adventssonntag war der Baum noch da, gestern war er weg“, sagt Schulte und schüttelt den Kopf. Jedes Jahr habe der Vermieter des Hauses einen Weihnachtsbaum vor der Tür. Ein Strick hatte den Baum fest verzurrt mit einem Laternenpfahl. Nun erinnern nur noch ein paar Zweige und eine glänzende Christbaumkugel, die auf dem Boden liegt, an den Baum. „Dieser Baum steht jetzt bei irgendwem im Wohnzimmer oder er liegt in der Lenne“, geht die Händlerin von Vandalismus oder Diebstahl aus.

+++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Nach Flut und Corona – „Locanta“ hat eröffnet +++

Mehrere Vorfälle in Vorjahren

Es ist nicht das erste Mal, dass geschmückte Weihnachtsbäume in der Hohenlimburger Fußgängerzone zum Ziel unschöner Attacken werden. Ein paar Meter von Sauerlandseifen entfernt, bei Optik Terlau, hat man in den Vorjahren entsprechende Erfahrungen gemacht: „Wir hatten einen schönen Baum aufgestellt, mit Kugeln geschmückt – und am nächsten Tag war der Baum abgeschmückt“, erinnert sich Inhaberin Maibritt Engelhardt. Ein anderes Mal habe jemand am Baum vor ihrem Geschäft die Lichterkette durchgeschnitten. Auch wegen solcher Erlebnisse steht in der Weihnachtszeit kein Baum mehr vor Optik Terlau. Im Falle des gestohlenen Baumes gehe sie nicht von Vandalismus aus, sondern eher von gezieltem Diebstahl. „Ich stelle mir nur die Frage, wie sich das wohl anfühlt, wenn man sich den eigenen Weihnachtsschmuck für zuhause so zusammenklaut?“.

Wunschbaum-Aktion gelungen

Zurück bei Händlerin Sonja Schulte: Bei allem Frust, den der leere Fleck vor dem Geschäft bei ihr weckt, blickt sie lieber auf ihren Weihnachtsbaum im Laden: Darunter liegen Geschenke, die bei der Wunschbaum-Aktion zugunsten des Frauenhauses gesammelt werden konnten. „Immerhin ist bei dieser gelungenen Sammel-Aktion der weihnachtliche Gedanke aufgegangen.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen