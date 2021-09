Hohenlimburg: Windböe erfasst Gerüst am Lidl-Neubau

Eine Windböe hat das Baugerüst des Lidl-Neubaus in Hohenlimburg erfasst. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Hohenlimburg. Am Mittwoch zog eine Gewitterfront über Hohenlimburg und sorgte am Nachmittag für einen Feuerwehreinsatz am Alemannenweg in Elsey. Dort hatte eine starke Windböe das Baugerüst am Neubau des Lidl-Marktes erfasst und teilweise umgekippt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und haben die Bauteile, die an die Straße geweht wurden, entfernt. Die angrenzende Straße Alemannenweg war in der Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Personen wurden bei dem Sturz des Baugerüstes nicht verletzt.

Umzug für November geplant

Der Lidl-Markt in Elsey zieht von seinem bisherigen Standort in den angrenzenden Neubau um. Die Eröffnung ist für November geplant.

