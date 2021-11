Hohenlimburg: Zu Gast bei den Boxern in der Nahmer

Nahmer. Seit mehr als 50 Jahren trainieren die Mitglieder des Boxer-Klubs Nahmer mit ihren Hunden am Lahmen Hasen.

Geduldig sitzt Emma auf der Wiese und wartet auf das Kommando von Frauchen. Emma ist eine weiße Labradorhündin und gemeinsam mit Besitzerin Ina Winkhaus besucht sie regelmäßig die Treffen des Boxer-Klub Hohenlimburg. Das Vereinsgelände der Hundegruppe, bei der neben Boxern auch andere Rassen willkommen sind, befindet sich im oberen Nahmertal, Richtung Nahmer Schweiz. Genau in dem Gebiet, dass von dem Hochwasser am 14. Juli besonders stark betroffen war.

„Wir haben sehr großes Glück gehabt“, berichtet Jens Binder, der Vorsitzende vom Boxer-Klub Nahmer. Er erinnert sich noch ganz genau an den Tag und das Gefühl, als ihm einige Nachbarn die ersten Fotos per Handy vom Nahmertal geschickt haben. „Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich wollte sofort zum Gelände fahren und mir die Lage vor Ort angucken, aber der Weg aus Hohenlimburg war bereits gesperrt“, so Binder.

Schon oft mit Hochwasser konfrontiert

Seit 1965 befindet sich der Übungsplatz der Boxer-Klub-Gruppe am Lahmen Hasen. „Wir haben schon sehr oft Hochwasser gehabt, aber so extrem bisher noch nicht.“ Dennoch ist der Verein glimpflich davongekommen. „Wir hatten eine Woche keinen Strom und unseren Geräteschuppen mussten wir vom Schlamm und Geröll befreien, aber glücklicherweise sind keine der Geräte beschädigt worden“, berichtet der 49-Jährige.

Insgesamt betrachtet sei das eine Kleinigkeit, im Vergleich zu den Anwohnern ein paar Häuser weiter, berichtet Binder. Er sei besonders stolz auf die große Hilfsbereitschaft innerhalb der Vereinsmitglieder: „Es waren alle gleich zur Stelle und haben mit angepackt.“

Flutschäden auf den Straßen

Doch auch wenn der Verein vom Hochwasser nicht so stark betroffen war, die Folgen spüren besonders die Vereinsmitglieder, die aus Lüdenscheid und Umgebung anreisen. Denn vom Lahmen Hasen gibt es mit dem Auto weiter kein Durchkommen Richtung Lüdenscheid.

Bei der Flut im Juli war eine städtische Stützwand eingestürzt und die Baumaßnahmen zur Wiederherstellung werden noch eine Weile dauern (unsere Zeitung berichtete). „Wir haben viele Hundebesitzer, die aus Lüdenscheid kommen. Sie müssen jetzt alle einen großen Umweg über die Autobahn fahren“, sagt Jens Binder.

Keine größeren Schäden

Doch trotz der Umstände ist der Vorsitzende in erster Linie erleichtert, dass das Hochwasser keine größeren Schäden angerichtet hat und ganz besonders, dass die Boxer-Klub-Gruppe nach der langen Pause durch die Corona-Pandemie wieder gemeinsam trainieren darf. „Wir durften uns mehrere Monate nicht treffen, konnten nur über unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe kommunizieren.“ Dabei ist es vor allem der Austausch untereinander und die gemeinsamen Aktionen, was einen Verein ausmacht. „Wir treffen uns natürlich in erster Linie, um mit den Hunden zu trainieren. Aber es gibt auch immer Kaffee und Kuchen und Zeit miteinander zu quatschen“, so Jens Binder.

Die Boxer-Klub-Gruppe in Hohenlimburg gibt es bereits seit 1952, damals noch an einem anderen Standort: auf der Hegge in Holthausen. Jens Binder ist seit etwa 30 Jahren dabei. „Die Arbeit mit Mensch und Tier macht mir einfach Spaß. Wir sind alle mit viel Herzblut dabei.“

Vorbereitung auf Begleithundeprüfung

Bei den wöchentlichen Treffen gehe es darum, die Hunde beispielsweise auf die sogenannte Begleithundeprüfung vorzubereiten. „Die Tiere lernen dabei unter anderem gehorsam zu sein, Beifuß zu gehen und Begegnungen mit Joggern oder Bussen unerschrocken zu meistern“, erklärt Jens Binder. Darüber hinaus bietet der Verein Beratungen rund um das Thema Hund, Hundehaltung sowie Zuchtfragen an.

Derweil scheint Labradorhündin Emma einer erfolgreichen Begleithundeprüfung nicht mehr viel im Weg zu stehen. Denn erst als Besitzerin Ina Winkhaus das Kommando gibt, läuft sie los.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen