Hohenlimburg: Zwei Feuerwehrfeste an einem Tag

Bei den Feuerwehrfesten geht es heiß her: Wie hier bei einem früheren Fest in Berchum gehören Feuerwehrübungen zum Programm dazu.

Reh/Berchum. Gleich zwei Feuerwehrfeste gibt es am 13. Mai im Bezirk Hohenlimburg. Die Löschgruppen Reh-Henkhausen und Berchum-Garenfeld laden zum Feiern:

Am Wochenende kann man sich nicht nur auf ein, sondern auf gleich zwei Feuerwehrfeste freuen. Die Löschgruppe Reh-Henkhausen lädt am Samstag, den 13. Mai ab 14:30 Uhr an der Feuerwache Ost, Florianstraße 2, zum Familienfest ein. Fast gleichzeitig, am selben Tag nur ab 11 Uhr veranstalten die Einheiten Berchum und Garenfeld der Freiwilligen Feuerwehr einen Tag der offenen Tür an dessen Gemeinschaftsgerätehaus, Verbandsstraße 18.

Termingleichheit keine Absicht

Über die Termingleichheit wisse man, so Hans-Martin Moravec, Löschgruppenführer Reh-Henkhausen, doch aufgrund des vollen Kalenders war leider kein anderer Termin möglich. Diese Überschneidung der ähnlichen Veranstaltungen sei „unglücklich, aber keine Absicht“, wie Moravec versicherte. Auch Jürgen Tilp, Löschgruppenführer der freiwilligen Feuerwehr Garenfeld, ist sich den Umständen bewusst. Doch die Planung des Festes stand bereits, als ihm die Nachricht ereilte und ein neuer Termin sei nicht möglich gewesen. „Es ist schade“, so Tilp, „wir nehmen uns wahrscheinlich gegenseitig die Gäste weg.“

+++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Lenneparkfest kehrt nach vier Jahren zurück +++

Das Programm

Das Feuerwehrfest der Löschgruppe Reh-Henkhausen sei dieses Jahr „ein bisschen größer aufgestellt“, so Moravec. So werden auch andere Hilfsorganisationen wie die Jugendfeuerwehr Hohenlimburg, das Deutsche Rote Kreuz Hohenlimburg und das Technische Hilfswerk anwesend sein. Angeboten werden neben Übungen der Feuerwehr und eine Auffrischung in Erste Hilfe durch das DRK auch eine Vorführung der Löschfahrzeuge. Das sei für die Kinder oft ein Highlight, so Moravec. Auch ist mit einer Hüpfburg für die kleinen Gäste gesorgt. Neben reichlich Verpflegung werden ab 18:30 Uhr Jim Honey & The Pülleken-Boys für musikalische Unterhaltung sorgen. Zum späteren Abend wird ein DJ übernehmen.

Der Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr Berchum und Garenfeld bietet neben Übungen der Jugendfeuerwehr Hagen auch selbst einige Vorführungen und die Möglichkeit zur Besichtigung des Gerätehauses und der feuerwehrtechnischen Ausrüstung an. Die jungen Besucher können sich auf einer Hüpfburg oder bei Wasserspielen austoben. Für das leibliche Wohl ist zu genüge gesorgt. Den Tag wollen Jürgen Tilp und sein Team gemeinsam mit den Gästen und einem Getränk ausklingen lassen. „Wie ein gemütlicher Dorfabend“, so Tilp.

Ob nun an der Feuerwache Ost, am Gemeinschaftsgerätehaus oder sogar an beiden Orten, der Samstag lässt sich mit Freunden und Nachbarn genießen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen