Hohenlimburg: Zwei Mädchen im Wald am Steinbruch verirrt

Hohenlimburg. Bei einem Spaziergang in der Nähe des Steinbruchs in Hohenlimburg haben zwei Mädchen in der Dämmerung die Orientierung verloren

Zwei Mädchen (14, 15) sorgten am Dienstag für einen Polizeieinsatz in der Nähe des Oeger Steinbruchs. Wie die Polizei mitteilte, gingen die zwei Jugendlichen aus Selm ab 17 Uhr in dem Waldgelände am Steltenberg spazieren. Nach etwa zwei Stunden hatten sie nach eingesetzter Dunkelheit die Orientierung verloren und sich verlaufen. Da die beiden Verirrten nicht mehr aus dem Wald herausfanden, riefen sie ihre Eltern an, die wiederum die Polizei informierten.

Eine Streifenwagenbesatzung suchte mit Taschenlampen nach den Mädchen. Kurz bevor ein Hubschrauber entsandt wurde, erblickten die Verirrten den Lampenschein der Polizisten. Per Telefon und Lichtsignal lotsten die Beamten die 14- und die 15-Jährige aus dem dichten Unterholz heraus. Bis auf einige Kratzer durch Dornengestrüpp blieben die Mädchen unverletzt. Ihre Eltern holten sie nach geglückter Rettung am Wald ab.

„Ob es einen speziellen Grund gab, der die Mädchen zum Waldspaziergang veranlasst hat, wissen wir nicht“, sagt Sebastian Hirschberg, Sprecher Polizei Hagen. „Wir können nicht ausschließen, dass soziale Netzwerke im Spiel waren.“

Gefährliches Terrain

Schon länger beobachten die Hohenlimburger Kalkwerke als Eigentümer, dass sich vermehrt Jugendliche am Steinbruch aufhalten und sich illegal Zugang verschaffen. Der Steinbruch hat sich unter Jugendlichen als Fotomotiv in den Sozialen Netzwerke herumgesprochen. Dabei weisen Schilder und Zäune auf die Gefahren des unwegsamen Geländes hin. Erst im Juli war dort eine 19-Jährige im Steinbruch gestürzt und hing danach auf einer der unteren Sohlenkanten fest. Die Feuerwehr konnte das Mädchen unversehrt befreien. Nach dem Vorfall im Juni warnte die Geschäftsführung der Kalkwerke vor den Folgen, die ein illegaler Zugang zu dem Gelände haben kann. Besonders gefährlich am Steinbruch ist das Grubenwasser und dessen Umfeld. An dem See besteht die Gefahr von Badeunfällen.

Vermehrte Einsätze am Steinbruch gebe es nicht, betont die Polizei. Dennoch raten die Beamten generell davon ab, sich ohne Orts- und Geländekenntnis und Hilfsmittel wie Taschenlampen und Kompass bei Dunkelheit in unbekannte Wälder zu begeben. Insbesondere das Gebiet um den Steinbruch verläuft teils in steilen Hängen mit losem Altholz.