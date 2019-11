Hohenlimburger Straße: Bauarbeiten sorgen für Stromausfall

Hohenlimburg. Bei Tiefbauarbeiten an der Hohenlimburger Straße wurde am Dienstagmorgen eine 10.000-Volt-Leitung beschädigt. Die Folge: Stromausfall

Für rund eine halbe Stunde waren am Dienstagmorgen viele Haushalte in Hohenlimburg ohne Strom: Gegen 9.45 Uhr hatte ein Bagger bei Tiefbauarbeiten an der Hohenlimburger Straße ein 10.000 Volt-Stromkabel beschädigt. In der Folge konnten elf Stationen im Umfeld und damit zahlreiche Haushalte nicht mehr mit Strom versorgt werden.

„Durch Umschalten der Leitungen konnten wir ab 10.14 Uhr wieder alle Kunden mit Strom versorgen“, so Andreas Köster, Sprecher Enervie Hagen. Im nächsten Schritt beginnt die Reparatur der Stromleitung an der Hohenlimburger Straße, „wahrscheinlich noch im Laufe dieses Tages“, so Köster. Das reparierte Kabel könne dann im laufenden Betrieb wieder zugeschaltet werden.