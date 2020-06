Hohenlimburgs Förster-Legende Klaus Buhl ist tot

Hohenlimburg. Beliebt, bekannt und geachtet war Klaus Buhl. Der langjährige Förster der fürstlichen Wälder ist mit nur 67 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

Er war der Inbegriff eines Försters: Ein Mann wie ein Baum, dichter Rauschebart, den Teckel an der Leine, das Gewehr auf dem Buckel. 37 Jahre lang zeichnete Klaus Buhl als Revierförster für die fürstlichen Wälder in Hohenlimburg und Letmathe verantwortlich und kümmerte sich in dieser langen Zeit nicht nur um das Wohl des Waldes, der ihm so sehr am Herzen lag, sondern machte auch ganze Generationen von Schulkindern mit den Geheimnissen der Natur vertraut. Am Dienstag verstarb Klaus Buhl völlig unerwartet im Alter von nur 67 Jahren.

Irgendwie schien der stattliche Mann mit der zünftigen Jagdkleidung schon immer da gewesen zu sein. Für viele Hohenlimburger verkörperte er die Wälder rund ums Schloss geradezu – sie hatten nie einen anderen Förster kennengelernt, bis Klaus Buhl 2016 in Rente ging. Dabei war er eigentlich ein Kind des Ruhrpotts: Geboren in Dortmund, aufgewachsen zwischen Zechentürmen und Stahlwerken, wollte der eingefleischte BVB-Fan als Kind Ingenieur werden.

Klaus Buhl auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1981 als junger Förster. Foto: WP

Ein Praktikum beim Freiherrn

Als er mit zwölf Jahren aber einen Verwandten besuchte, der als Förster arbeitete, stand für ihn schnell fest: Das werde ich später auch einmal. Und während bei anderen Kindern der Traum vom Leben als Lokomotivführer oder Astronaut zumeist zerplatzt, machte Buhl Nägel mit Köpfen.

Der Mittleren Reife folgte ein Praktikum beim Freiherrn von Fürstenberg, dem sich der Besuch der Landesforstschule in Niedereimer und die Ausbildung zum Revierförster anschlossen. 1979, nur ein Jahr nach dem erfolgreichen Abschluss, erfuhr Klaus Buhl, dass Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklenburg in Hohenlimburg einen Förster suchte. Er bewarb sich, bekam die Stelle – und sollte es nie bereuen.

„Hohenlimburg ist meine Heimat geworden“, sagte der Vater von vier erwachsenen Kindern einmal. „Hier fühle ich mich wohl, hier leben meine Freunde.“ Als ebenfalls goldrichtig sollte sich seine Berufswahl erweisen. Und das, obwohl Buhl Naturkatastrophen wie den Orkan Kyrill miterlebten musste, bei dem ihm – so erzählte er später - „das Kreischen der Bäume ins Herz und in die Seele ging.“

„Ich würde alles noch einmal so machen“, sagte Klaus Buhl

Trotzdem lautete auch nach Jahrzehnten als Förster sein Fazit: „Ich würde alles noch einmal so machen, das ist mein Traumberuf geblieben.“Doch der humorvolle Hüne, der – man sah es ihm auf den ersten Blick an – gerne lebte und lachte, besaß auch eine zutiefst menschliche Seite. Er liebte es, den Kindern den Wald näherzubringen, engagierte sich ehrenamtlich im Hegering, beim Bläserkorps oder im Jungjäger-Prüfungsausschuss und war zudem ein Familienmensch durch und durch.

Seine Frau Anita fragte er nach fast 40 Ehejahren noch jeden Morgen liebevoll, ob sie gut geschlafen habe; und war die Gattin mal für ein paar Tage verreist, empfing er sie am Bahnhof mit einem Blumenstrauß.

Immer Kontakt nach Hohenlimburg gehalten

Auch nach dem Renteneintritt 2016, als er aus dem idyllischen Forsthaus im Schatten des Schlosses ins elterliche Haus nach Hennen gezogen war, riss der Kontakt zu Hohenlimburg nie ab. Und natürlich spielte die Natur weiterhin eine zentrale Rolle in Buhls Leben. Er schaffte sich mehrere Bienenvölker an, denen er viel Zeit widmete, und betreute den Begräbniswald des Fürstenhauses in Herzebrock, wo er mit seiner einfühlsamen Art den Trauernden Trost spendete.

Klaus Buhl hatte noch große Pläne, unter anderem wollte er auf Reisen die Welt besser kennenlernen oder einfach mit Dackel „Diesel“ durch die Wälder spazieren. Ein Herzinfarkt zerstörte jäh diesen Traum von einem erfüllten Lebensabend. Doch vergessen werden ihn die Hohenlimburger nicht; den Mann mit dem Rauschebart, der die heimischen Wälder verkörperte wie kein anderer.