Hoher Bedarf: Hagen weitet Mietdauer für Radboxen aus

Hagen ist keine Fahrradstadt? Die Radboxen vor dem Hauptbahnhof erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Die Mietdauer wird ausgeweitet.

Die Stadt Hagen weitet aufgrund des erhöhten Bedarfs an Langzeitmieten die Mietdauer der Fahrradabstellanlagen vor dem Rathaus II, Berliner Platz 22, am Hagener Hauptbahnhof aus. Dafür wird die Software entsprechend angepasst. Die Anlagen „1-A und 2-B“ werden somit vollständig, die Anlagen „3-C und 4-D“ zu Teilen für die Langzeitmiete eingerichtet. Die Stellplätze sind dann für einen Zeitraum von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr buchbar. In den Parkelementen 3-C und 4-D bleiben jeweils 15 der 20 Stellplätze für die Kurzzeitmiete von einem Tag sowie einer Woche erhalten. Aktuell ist die Mietdauer von einem Jahr nur in den Anlagen 1-A und 2-B möglich.

Die Sammelabstellanlagen gehören zum Projekt „DeinRadschloss“ des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Radfahrerinnen und Radfahrer können einen überdachten und gesicherten Stellplatz über die Internetseite www.dein-radschloss.de buchen. Die Tagesmiete beträgt 1 Euro, die Wochenmiete 5 Euro. Für einen Monat zahlen Radfahrerinnen und Radfahrer 10 Euro, für ein Jahr liegen die Mietkosten bei 70 Euro. Alle Kosten sind auch auf der Buchungsplattform zu finden.

Neben den Fahrradabstellanlagen bestehen am Hagener Hauptbahnhof bereits seit 2018 insgesamt 17 Radboxen, die ebenfalls über das System „DeinRadschloss“ und die entsprechende Internetseite gebucht werden können. Die Mietdauer für die Boxen wird je nach Bedarf geringfügig angepasst, aktuelle Buchungen sind davon nicht betroffen. Nutzende zahlen für einen Tag 1 Euro, eine Woche kostet 5 Euro. Die Monatsmiete für eine Radbox beträgt 15 Euro und für die Jahresmiete sind 90 Euro festgelegt.

Die Radverkehrsplanung der Stadt Hagen ist für Fragen und Anregungen rund um den Radverkehr per E-Mail an radverkehr@stadt-hagen.de erreichbar.

