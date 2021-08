Natur Hoher Riese in Hagener Garten ist 3,60-Meter-Gigant

Vorhalle. Wenn ein Mann einen anderen auf die Schultern nehmen würde, dann könnten sie so eben die höchste Sonnenblume von Christian Hackenberg erreichen.

Dass Sonnenblumen eine beachtliche Größe erreichen können, ist hinlänglich bekannt. Aber hat man so etwas schon einmal gesehen: 3,60 misst ein Hoher Riese im Garten von Christian und Christel Hackenberg. Die Blume erreicht damit in etwa doppelte Mannsgröße. „Das ist mir denn doch noch nicht vorgekommen“, sagt der Rentner, der schon öfter Sonnenblumen gezüchtet hat, verblüfft.

Christian und Christel Hackenberg aus Vorhalle züchten Sonnenblumen. Foto: Hubertus Heuel

Es ist eine ganze Armada von Sonnenblumen, die im Garten des Ehepaars in Vorhalle mit den Köpfen auf die Menschen herabnickt. Neben den besonders großwüchsigen Hohen Riesen wachsen auf der ehemaligen Bahntrasse auch die Sorten Gelber Diskus und Snack – von letzterer sind die Kerne essbar. Aber so viele Kerne, wie die Sonnenblumen in diesem Jahr tragen, können die Eheleute gar nicht essen. . .

Aussaat im zeitigen Frühjahr

Wie gesagt, Christian Hackenberg hat nicht zum ersten Mal Sonnenblumen gepflanzt. Der 80-jährige Rentner gibt sich alle Mühe, sät im zeitigen Frühjahr die Kerne aus und zieht die jungen Pflänzchen in Töpfchen heran. „Möglichst geschützt und warm sollten sie es haben.“

Seine älteste Tochter hat ihm Aufzuchterde mitgebracht, in der die wachswütigen Blumen besonders gut gedeihen. Im April oder Mai werden die Pflanzen ausgesetzt und finden nun genügend Platz, Luft und Licht, um nach oben zu schießen.

Viel Regen gut fürs Wachstum

Ausgerechnet den Sonnenblumen, deren Name doch auf ein ganz anderes Bedürfnis hindeutet, habe der regenreiche Sommer gut getan, sagt Christian Hackenberg: „Das ist wohl der Grund, warum sie in diesem Jahr besonders hoch gewachsen sind.“ Damit sie nicht umknicken, unterstützt er die riesigen Stengel mit Pflanzenstützen, senkrecht Haltung zu bewahren.

Auf der Ophauser Straße blieben manchmal Leute stehen und bewunderten die schönen Blumen, die über jede Mauer hinwegblicken, berichtet das Ehepaar. Auch an grauen Tagen leuchten die Blüten, die einst Vincent van Gogh und andere Künstler zu großartigen Vasenbildern inspiriert haben.

Leuchtkraft und Größe

Auch Christian Hackenberg, der sich vor 18 Jahren nach dem Wechsel in den Ruhestand ein 500 Quadratmeter großes Grundstück der ehemaligen Reichsbahn-Trasse in Vorhalle zu seinem Garten hinzukaufte („Damit keine Langeweile aufkommt“), ist angetan von der Sonnenblumenpracht: „Diese Blumen beeindrucken mich durch ihre Leuchtkraft und ihre Größe.“

Zudem sei ein wahres Paradies für Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und andere Insekten entstanden. Gleich nebenan haben Hackenbergs denn auch ein Insekten-Hotel installiert: „Und das wird von den Tieren auch angenommen.“

