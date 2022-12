Die Polizei eilte zu der Unfallstelle in Hohenlimburg.

Polizei Hoher Schaden: Fahrer in Hohenlimburg von Sonne geblendet

Hohenlimburg. Drei Autos waren am Samstag in einen Unfall in Hohenlimburg verwickelt. Dabei wurde ein Rad abgerissen.

30.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls auf der Elseyer Straße in Hagen, in den am Samstagnachmittag drei Autos verwickelt waren.

Wie die Polizei Hagen mitteilte, befuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Skoda in Hohenlimburg die Elseyer Straße aus Richtung Verbandsstraße kommend in Fahrtrichtung Möllerstraße. Etwa in Höhe eines Elektrofachgeschäftes kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen entgegenkommenden BMW. Dieser wurde von einem 25-jährigen Mann gesteuert, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Rad abgerissen und gegen Auto geschleudert

Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich der BMW um die eigene Achse, und das hintere linke Rad wurde komplett abgerissen. Es schleuderte wiederum gegen den Mercedes eines 56-jährigen Autofahrers, der im gleichen Augenblick aus einer Ausfahrt manövrieren wollte. Die Fahrertür des Mercedes wurde dabei beschädigt.

Der Skoda und der BMW wurden so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 75-jährige Unfallverursacher und seine ebenfalls im Auto befindliche Ehefrau (77) blieben unverletzt.

Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallverursacher gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er ungewollt kurzfristig seine Fahrspur verlassen habe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

