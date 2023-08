Einbruch in Hagen Horror: Frau begegnet Einbrecher nachts auf Balkon in Hagen

Hohenlimburg. Eine Frau (39) hat in der Wiesenstraße in Hohenlimburg eine wahre Horrornacht erlebt. Plötzlich steht ein Mann auf ihrem Balkon.

Für die 39-Jährige muss es der blanke Horror gewesen sein: In der Wiesenstraße in Hohenlimburg hörte die junge Frau Donnerstagnacht gegen 3.30 Uhr ein deutliches Knacken und wurde davon wach. Als sie zu dem Balkon ihrer Wohnung ging und den Vorhang zur Seite schob, sah sie einen Mann darauf stehen.

Plötzlich sprang der Mann von dem Balkon in die Tiefe und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter über ein Fallrohr auf den etwa in vier Metern Höhe liegenden Balkon kletterte. Anschließend versuchte er die Balkontür aufzuhebeln und schreckte so die 39-Jährige und ihren 42-jährigen Mann auf. Eine Fahndung im Nahbereich nach der Person durch die Polizei blieb erfolglos. Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden.

