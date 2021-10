Hubschrauber über Hagen – Polizei sucht Einbrecher

Hagen. Ein Hubschrauber der Polizei kreist am Freitagmorgen über Hagen. Die Ermittler suchen aus der Luft nach einem Einbrecher.

Ein Polizeihubschrauber ist am Freitagmorgen über Hagen gekreist. Im Stadtteil Wehringhausen war der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube an der Henschelstraße gemeldet worden. Darauf war der Helikopter aufgestiegen und hatte aus der Luft nach dem Täter gesucht. Allerdings ohne Erfolg.

Anwohner hatten den Mann bei der Tat offenbar überrascht und er war geflüchtet. Jedenfalls konnte die Polizei im Nachhinein keinen vollendeten Einbruch feststellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen