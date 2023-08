In niedriger Höhe: Hubschrauber kreist zwei Tage über Hagen

Hagen. Vom 15 bis 17. August können sich die Hagener an einen Hubschrauber in der Luft gewöhnen, der ziemlich tief fliegen wird. Und zwar deshalb.

Im Auftrag von Energieversorger Enervie fliegt ein speziell geschultes Fachunternehmen mit einem Hubschrauber das Hochspannungsnetz vom kommenden Dienstag, 15. August, bis Donnerstag, 17. August, ab. Hintergrund ist die regelmäßige Kontrolle der Leitungen und Masten von Enervie, um eine sichere Energieversorgung in der Region zu gewährleisten. Der Helikopter wird vom Gelände des Flugplatzes Altena-Hegenscheid in Iserlohn starten und an diesen drei Tagen jeweils in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 18 Uhr das rund 200 Kilometer lange Hochspannungs-Freileitungsnetz auf der 110-Kilovolt (kV) und 220-kV-Ebene in geringer Höhe abfliegen.

Neben der Sichtkontrolle durch Mitarbeiter von Enervie Foto-Dokumentation eines Großteils der Leiterseile sowie der insgesamt 671 Hochspannungsmasten im Versorgungsgebiet durchgeführt. Die jährliche komplette Befliegung aller Trassen ist ein wesentliches Element im Rahmen des regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsprogramms.

Ergänzt wird das umfangreiche Wartungsprogramm durch laufende Pflegemaßnahmen wie die Entfernung von Holz entlang der Trassenverläufe sowie die Wartung aller Umspannwerke.

