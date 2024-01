Hund schreckt nicht ab: Mann beißt Polizisten

Die Polizei Hagen rückte mit mehreren Einsatzwagen und Diensthund zu einem Einsatz in die Lohmannstraße nach Hohenlimburg aus. Dort warf ein Mann einen Blumenkübel und Silvesterknaller in Richtung eines Busses.

Hohenlimburg Ein 28-Jähriger randaliert am Hohenlimburger Bahnhof. Trotz Einsatz von Polizeihund Ragnar wehrt sich der Mann bei der Festnahme:

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz für Polizeihund Ragnar und seinen Hundeführer kam es am Montagabend in Hohenlimburg. Ein 28-Jähriger hatte mehrere Silvesterknaller und einen Blumenkasten von einem Balkon in Richtung eines Busses und eines Busfahrers geworfen. Als Polizisten um 17.50 Uhr an dem Haus in der Lohmannstraße eintrafen, gab der Busfahrer an, dass sich der Mann nach der Tat wieder in die Wohnung begeben habe.

Polizeihund beißt Randalierer

Als der 28-Jährige auf das Klingeln und die Rufe der Polizei nicht reagierte, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der Wohnung. Eingesetzt war hierbei auch Polizeihund Ragnar mit seinem Hundeführer. Auf beide kam der 28-jährige Mann in der Wohnung mit erhobenen Fäusten zu. Trotz mehrfacher Androhung des Hundeführers eskalierte die Situation - und Polizeihund Ragnar wurde eingesetzt. Der belgische Schäferhund biss dabei den 28-jährigen Randalierer.

Diensthund „Ragnar“ ist ein Schutz- und Drogenspürhund der Polizei Hagen. Er kommt seit 2017 im Stadtgebiet zum Einsatz. Foto: Polizei Hagen

Mann beißt Polizisten

Abschreckend wirkte der Einsatz des Hundes nicht. So leistete der 28-Jährige weiter Widerstand, während Polizisten ihn fixierten. Er beleidigte die Beamten als „Wichser“, „Hurensöhne“ sowie „scheiß Bullen“, so die Polizei in einer Mitteilung. Auch bewegte der Mann immer wieder heftig den Oberkörper, um aus den Haltegriffen zu entkommen - und biss dabei den Diensthundführer ins Handgelenk. Der Polizist wurde leicht verletzt. Als der Randalierer in einen Streifenwagen einsteigen sollte, wehrte er sich weiter und versuchte, die Beamten anzuspucken.

Blutprobe abgegeben

Der Hagener musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen eine Blutprobe abgeben. Ein Ergebnis steht noch aus. „Die Einsatzkräfte hatten vor Ort den Eindruck, der Mann sei alkoholisiert“, so Ramona Arnhold, Sprecherin Polizei Hagen. Der 28-Jährige erlitt durch den Biss von Diensthund Ragnar leichte Verletzungen. Er muss sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Der Bus wies keine Beschädigungen auf und auch Polizeihund Ragnar hat den Einsatz unbeschadet überstanden, sagt Arnhold. „Ragnar geht es gut. Er wird den Einsatz wohl schon wieder vergessen haben.“

Schutzhund der Polizei

Polizeihund Ragnar ist ein Schäferhund der Rasse „Malinois“ und gehört zu den Schutzhunden der Polizei Hagen. Diese werden vornehmlich in Innenräumen eingesetzt, um Beamte bei Einsätzen in Häusern zu schützen. „Die Hunde sollen Respekt einflössen und deeskalierend wirken“, erläutert Arnhold. „In einigen Fällen klappt das auch gut, aber hier war es schwieriger“. Neben seinen Einsätzen als Schutzhund ist Ragnar auch als Spürhund ausgebildet, um Rauschgift zu finden.

