Am Rodelhang des TuS Breckerfeld war am Wochenende reger Betrieb: Viele Familien nutzten die Möglichkeit zum Schlittenfahren.

Winter Hunderte Besucher beim Rodelwochenende in Breckerfeld

Breckerfeld Traumhaftes Winter-Wetter lockt Leute aus nah und fern endlich wieder auf die Breckerfelder Piste. Ein Besuch - mit schönen Fotos:

Die schneebedeckten Bäume stehen Spalier, dahinter öffnet sich der Blick über die verschneiten Hügel Breckerfelds. Der unberührte Schnee in den Gärten glitzert im strahlenden Sonnenschein. Auf den Straßen ziehen Eltern und Kinder Schlitten hinter sich her, im geöffneten Kofferraum werden schnell noch die Schneehosen angezogen, bevor es auf die Piste gehen kann.

Bestens ausgestattet: Die Besucher brachten ihre Schlitten mit und rodelten um die Wette. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das traumhafte Wetter zog die Leute am Wochenende aus dem Haus auf die Piste. Die Kinder haben schon gute Vorarbeit geleistet: Wo vorher nur ein schneebedeckter Hang war, ist eine breite Piste entstanden, die mit ihren knapp 200 Metern Länge einlädt zum Rodeln.

Von der kleinen Skihütte des TuS Breckerfeld weht der Duft von Waffeln und Würstchen herüber und die Musik sorgt für Stimmung wie in einem kleinen Skigebiet.

Zeit für eine Pause: Auch die Versorgung der Besucher wurde sichergestellt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Spaß für die ganze Familie

„Wer als erster unten ist“, ist eine gern genutzte Phrase, um schnellstmöglich ein Wettrennen zu starten. „Los Mama, los!“, spornt ein Kind seine Mutter an, um das Familienwettrennen noch zu gewinnen.

Andere holen aus Rucksäcken ihr Proviant für den Rodel-Tag hervor. Dampfende Thermoskannen und Schnittchen zur Stärkung bieten vielen Eltern einen Moment zum Verschnaufen, bevor die schier unermüdlichen Kinder wieder den Hang hinunterjagen.

Besonders gerne wird dabei darüber diskutiert, was denn nun das beste Gefährt für die Abfahrt sei. Dean (10) kommt dabei zu einem klaren Urteil: „Der Bob ist am besten“, sagt er und verweist auf die praktischen Eigenschaften der Lenkung und der Bremse seines grünen Bobs. Andere Schlitten machen sich allerdings auch gut auf der Piste. Neben Bobs, aufblasbaren Ringen und anderen modernen Erfindungen ist der Holzschlitten nach wie vor beliebt.

Holzschlitten oder Bob - die Kinder testeten die verschiedensten Gefährte. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Hunderte Besucher lockte es am Wochenende auf die Piste in Breckerfeld. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Die Kinder sind glücklich und haben Spaß“, erklären Mirko und Ronja, die mit ihren fünf Kindern den Tag im Schnee verbringen. Während die jüngsten Zwillinge Olivia und Matteo (2) dick eingepackt frische Waffeln aus der Skihütte futtern, sind die anderen Zwillinge und der ältere Bruder auf der Piste.

Es lohnt sich, aus Bochum hier hochzufahren. Bei uns liegt zwar auch Schnee, aber nicht so viel und die Hänge sind nicht so toll wie hier Mirko aus Bochum - besuchte mit seiner Familie die Rodelpiste

Die Familie war vor einigen Jahren bereits in Breckerfeld auf der Piste und plant natürlich weitere Besuche. „Es lohnt sich, aus Bochum hier hochzufahren“, erklärt Mirko. „Bei uns liegt zwar auch Schnee, aber nicht so viel und die Hänge sind nicht so toll wie hier.“ Gerade für Familien sei die geöffnete Skihütte attraktiv, um die Kinder mit einem warmen Getränk und einem Happen versorgen zu können.

Perfekte Bedingungen: Durch den Neuschnee und den strahlenden Sonnenschein hätte das Wochenende kaum besser laufen können. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Skihütte als lokaler Anlaufpunkt

Die Skihütte lockt nicht nur Eltern hungriger Kinder an. Diejenigen, die aus dem Rodel-Alter raus sind, finden dort dennoch ihren Pisten-Spaß. Das ein oder andere Getränk mit Schuss wärmte die Besucher. „Der TuS Breckerfeld hat unser Herz“, lacht Lukas Schier und lobt das Engagement des Vereins. „Aktionen wie diese sind ein Ausdruck der Breckerfelder Gemeinschaft und des Zusammenhalts“. „Es ist lokal, alle kennen sich und wir haben hier eine gute Zeit bei guter Gesellschaft“, ergänzt auch Paul Henneberg.

Gut 200 Meter lang ist die Abfahrt in Epscheid. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Für eine Abfahrt sei man allerdings nie zu alt. Es schwinge immer auch etwas Nostalgie mit, eine Erinnerung an die Zeit, in der man selbst als Kind an diesem Hang rodelte.

„Wir sind sehr zufrieden“, erklärt Nick vom TuS Breckerfeld, der in seiner roten Vereinsjacke in der Skihütte zugange ist. Der Verkauf laufe gut und auch die Organisation habe reibungslos funktioniert. Das erklärt auch Tim Buck vom TuS: „Über den gestrigen Samstag verteilt, hatten wir bestimmt 1.000 Menschen zu Gast auf und im Umfeld der Rodelwiese.“

Ein rundum gelungenes Wochenende.

