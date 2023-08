Hunderte Gesichter und Namen – Azubi-Start in ganz Hagen

Für 19 junge Menschen begann jetzt ihre Ausbildung in den Unternehmen der Enervie-Gruppe. Vorstand Volker Neumann (2. Reihe, 5.v.l.) begrüßte sie an ihrem ersten Tag und dem Einstieg in die Berufswelt.

Hagen. Hunderte junge Menschen starten in Hagen in ihre Ausbildung. Die Redaktion zeigt Namen und Gesichter der jungen Menschen.

Zahlreiche Azubis sind in Hagener Unternehmen in das Berufsleben gestartet. Die redaktion stellt die Unternehmen und die Azubis vor – das sind die Namen und Gesichter.

Ausbildungsstart bei der Enervie

19 neue Azubis haben bei der Enervie-Unternehmensgruppe begonnen. „Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind“, begrüßte Vorstand Volker Neumann auch im Namen seines Kollegen Erik Höhne die angehenden Nachwuchskräfte.

Zum gemeinsamen Kennlerntermin kamen die Neuen mit Vorstand, Betriebsrat und den Ausbildern zusammen. „Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Ausbildung hier bei uns entschieden haben. Wir sagen Ihnen zu, Ihnen zur Ausbildung zur Seite zu stehen - und auch darüber hinaus gemeinsam Zukunft zu schreiben“, betonte Volker Neumann.

Nicolas Danzebrink (Hagen) und Philipp Cremer (Breckerfeld) kombinieren die Ausbildung zum Industriekaufmann mit dem Studium Bachelor of Arts Business Administration. Einsatzort ist Hagen.

Marcel Spur, Felix Ladage, David Keppmann und Burhan Alaji (alle aus Hagen), werden an den Standorten Hagen und Lüdenscheid zu Anlagenmechanikern für Rohrsystemtechnik ausgebildet.

An den Standorten Hagen, Werdohl und Lüdenscheid beginnen Jan-Lukas Schmidt (Werdohl), Len Henrik Hellweg (Herdecke), Emilijan Volaric (Hagen) und Thilo Clemens (Hagen) ihre Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik.

In Hagen und Lüdenscheid erlernen Niklas de Myn (Hagen), Florian Hasek (Lüdenscheid), Radojko Rakic (Hagen), Dustin Schaaf (Neuenrade) und Cem Gülüm (Hagen) die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik.

Für Dean Jankowsky, Eduard Merten und Mathias Urbanski (alle Hagen) beginnt in Hagen und Werdohl die Ausbildung zum Industriemechaniker für Instandhaltung.

Louis Ladage (Hagen) startet die Ausbildung zum Geomatiker in Hagen.



Ausbildungsstart an der Fernuni

Sechs neue Auszubildende starten an der FernUniversität ihre Ausbildung. Die FernUni bildet Nachwuchskräfte in unterschiedlichen Bereichen aus. Das erste gemeinsame Gruppenfoto zeigt: Lilia Thälmann (links außen), Lea Annertzok (Mitte, untere Reihe) und Maximilian Hackstein (oben links).

Feiertag in der Bildungsakademie

Feiertag in der Bildungsakademie Volmarstein (BAVO): 46 neue Fachkräfte konnten in der Ev. Kirche in Hagen-Haspe ihr Zeugnis entgegennehmen. 26 frisch examinierte Pflegefachkräfte, 14 Operationstechnische Assistent*innen, drei Erziehende und drei Heilerziehungspflegende sind nun auf dem Weg in den Berufsalltag. „Folgen Sie Ihrem eigenen Weg, denn Sie sind eine Bereicherung für viele Menschen“, betonte Daniela Massoli, Geschäftsführerin der BAVO. Mit fröhlichen Bildern vom Lernalltag oder Kursfahren, sehr persönlichen und herzlichen Reden, Musik und Tanz wurden die frisch Examinierten verabschiedet. Die Pflegefachfrauen und –männer sind die ersten, die an der BAVO die generalistische Ausbildung absolvierten. Sie löst die bisherigen Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Altenpflege ab.

Die BAVO-Azubis profitieren in der praktischen Ausbildung besonders von der Vielfalt der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Zwei Krankenhäuser, viele Senioreneinrichtungen, Spezialpflege, die Begleitung von Kindern und Menschen mit Behinderung bieten spannende Einsatzorte in der gesamten Region. Viele der neuen Fachkräfte werden künftig weiter im Team der Stiftung arbeiten. „Das freut uns natürlich besonders“, so Daniela Massoli. Foto: Die neuen Fachkräfte feierten ihr bestandenes Examen und gehen mit einem Segen in ihre neue berufliche Zukunft

Gemeinsam singen und tanzen ist in den letzten drei Jahren (noch mehr) zum festen Bestandteil im Alltag der Kita „Gabriel“ in Hagen geworden. Im Rahmen des Weimarer Mentoring-Programms wurden die pädagogischen Fachkräfte dabei praxisnah angeleitet und unterstützt von ihren Team-Kolleginnen Jacqueline Appler und Julia Raabe. Für die erfolgreiche Teilnahme am Programm erhalten 44 pädagogische Fachkräfte der Kindertagesstätte nun ihre Urkunden: Sie alle haben sich im Laufe der Zeit ein musikalisches Repertoire von Liedern, Tänzen und Geschichten in Verbindung mit Bewegung zu Eigen gemacht. Und können damit selbstständig kleine Musikeinheiten mit ihren Kindern durchführen und Musik gezielt in Alltagssituationen einfließen lassen – beim Warten auf das Mittagessen, für Gruppenspiele, zur Beruhigung und bei vielen Weiteren.

Für die erfolgreiche Teilnahme am Programm erhalten 44 pädagogische Fachkräfte der Kindertagesstätte Gabriel Urkunden Foto: Barbara Hollstein / Kita Gabriel

Neue Azubis bei der HVG

Zehn neue Auszubildende aus vier verschiedenen Berufsfeldern haben am 1. August 2023 im Konzern der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) ihre Ausbildung begonnen. Vier Fachkräfte im Fahrbetrieb, eine Kfz-Mechatronikerin sowie ein Kfz-Mechatroniker werden bei der Hagener Straßenbahn AG (HST) ausgebildet. Zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe starten bei der HAGENBAD GmbH (HBG) in ihr Berufsleben. Und zwei weitere Auszubildende werden bei der HVG zu Industriekaufleuten ausgebildet.Insgesamt sind derzeit 30 junge Menschen im HVG-Konzern als Auszubildende beschäftigt.

HVG-Geschäftsführer Markus Monßen-Wackerbeck, Ausbildungsleiterin Petra Bense, Denise Wagner (Ausbildungsbeauftragte HBG), Marcel Gajek und Michael Jansen (Ausbildungsbeauftragte HST) sowie Konzernbetriebsratsvorsitzender Detlef Emmerich begrüßten die neuen Auszubildenden. Foto: HVG

