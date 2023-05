Ideen von Bürgern: Teich auf Haßley und Hagener Zeitkapsel

Oberbürgermeister Erik O. Schulz (rechts) verleiht mit Josef Bücker, Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung (links), den Bürgerpreis an Mike Bangrazi (2.v.li.) sowie an Rainer Jäger (3.v.li.), der die Auszeichnung für den abwesenden Preisträger Frank Wehberg entgegennahm.

Hagen. Mit positiven Anregungen aus der Bürgerschaft soll die allgemeine Situation in Hagen verbessert werden. Zwei Ideen wurden jetzt ausgezeichnet:

Zwei Ideen, zwei Preisträger, ein Ziel: Mit positiven Anregungen die allgemeine Situation in Hagen verbessern. Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Hagen verliehen Oberbürgermeister Erik O. Schulz und Dr. Josef Bücker, Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung, den Bürgerpreis 2022 an gleich zwei Ideengeber.

Eine Hälfte des Preisgeldes in Höhe von 500 Euro geht an Mike Bangrazi, der für seine Idee „Eine Zeitkapsel für die Nachwelt“ ausgezeichnet wird. Die zweite Hälfte nimmt der Ideengeber Rainer Jäger stellvertretend für den Preisträger Frank Wehberg entgegen – und zwar für den Vorschlag der „Neugestaltung des Gewässers Am Teich in Hagen Haßley“.

Brücke zwischen Generationen

Der Nachwelt eine ganz persönliche Botschaft hinterlassen – mit dieser Idee trat Mike Bangrazi an die Geschäftsstelle des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung heran. Er schlug vor, eine Gruppe von etwa zehn bis 20 Hagenerinnen und Hagener auszuwählen, um ihre ganz persönlichen Beiträge mit einem Bezug zur Volmestadt zu verfassen.

Diese können beispielsweise in Form eines Briefes oder eines Zeitdokuments eingereicht werden. Auch Wünsche, Träume und Anekdoten sowie Botschaften für die Menschen, die zukünftig in Hagen leben, sind denkbar und möglich. Ziel des Projekts soll es sein, alle eingereichten Beiträge in eine Zeitkapsel hineinzugeben, diese aufzubewahren und im Jahr 2146 – anlässlich des 400. Geburtstages der Stadt Hagen – wieder zu öffnen.

Eine Zeitkapsel soll in Hagens Jubiläumsjahr gesendet werden. Foto: Volker Herold / FFS

Die Zeitkapsel versteht sich als generationsübergreifendes stadtgeschichtliches Projekt, das Informationen in Form von niederschwelligen Beiträgen aller Generationen und Arten aufbewahrt sowie die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft für zukünftige Generationen erlebbar macht. Sie findet voraussichtlich in dem museumspädagogischen Konzept des Stadtmuseums und des Demokratiezentrums der Stadt Hagen ihren Platz.

Vorbildliches Teichprojekt

„Auch wenn ich mich über das Ergebnis der Teichgestaltung selbst am meisten gefreut habe, fühle ich mich durch die Verleihung des Bürgerpreises der Stadt Hagen 2022 sehr geehrt“, sagt Frank Wehberg, der im Rahmen der Preisverleihung nicht persönlich anwesend sein konnte. „Ich möchte dem Oberbürgermeister der Stadt Hagen herzliche Grüße senden und ihn bitten, das Preisgeld für eine wohltätige Organisation die ihm vielleicht am Herzen liegt, zu spenden.“

Stellvertretend für Frank Wehberg war Rainer Jäger im Rahmen der Verleihung anwesend, der Frank Wehberg als Preisträger für den Bürgerpreis 2022 vorgeschlagen hatte. Rainer Jäger wohnt seit 1977 in der Straße „Am Teich“ in Haßley und unterstützt die Initiative von Frank Wehberg. Im vergangenen Jahr hatte dieser als Anlieger und Eigentümer des ländlichen Grundstückes den Teich mit erheblichem finanziellem Aufwand durch eine landschaftsgärtnerische Fachfirma wieder freilegen und erneuern lassen.

Der Teich an der Raiffeisenstrasse wurde wieder freigelegt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Dank der Rekonstruktion erstrahlt der Teich an der Einmündung in die Raiffeisenstraße in neuem Glanz und kann in Zukunft wieder zum Rast- und Aufenthaltsort für Dorfbewohnerinnen und -bewohner, Kinder, Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer sowie ein Rückzugsort für die Tierwelt werden“, sagt Rainer Jäger. „Denn als Namensgeber der Straße war er von jeher bei den Dorfbewohnern und zahlreichen Spaziergängern sehr beliebt, viele verbinden wichtige Erinnerungen mit ihm.“

Auch für die Auslobung des kommenden Bürgerpreises werden wieder zahlreiche positive Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft gesucht, die neu, konstruktiv und praktisch umsetzbar sind und zur Verbesserung der allgemeinen Situation in Hagen dienen.

Gesammelt werden die Anregungen in der Geschäftsstelle des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung, Postfach 42 49, 58042 Hagen, entweder per E-Mail an Bibiane.Stein-Majewski@stadthagen.de oder unter der Telefonnummer 02331/207-2596.

