Ilaria aus Hagen bei DSDS: Jetzt geht es um die Liveshows

Hagen. Jetzt geht es um den Einzug in die Liveshows: Ilaria Di Nieri aus Hagen ist in der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ weiter.

Ilaria Di Nieri aus Hagen zieht bei der RTL-Show ,,Deutschland sucht den Superstar“ ins Recall-Finale auf Mykonos ein. Das war am Samstag Abend in der jüngsten Ausgabe des Casting-Formats zu sehen.

,,Ich bin überglücklich“, sagt die 24-jährige Friseurin über ihr Weiterkommen. – ,,Du hast das voll gerockt. Ich finde wirklich, dass Du die Nummer echt gut gesungen hast. Die beste in der Gruppe“, lobte Chef-Juror Dieter Bohlen, der unlängst seinen Rückzug aus dem Format bekannt gegeben hatte, den Auftritt von Ilaria. Mit ihrer Dreier-Gruppe hatte sie den Song „What’s Love Got To Do With It“ von Kygo und Tina Turner präsentiert und war von den drei Sängerinnen von der Jury mit Abstand am besten bewertet worden.

Jetzt geht es um den Einzug in die Liveshows

Nächste Woche geht es für Ilaria Di Nieri und die restlichen Kandidaten um den Einzug in die Liveshows. Die Folge wird am Samstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer die Reise von Ilaria noch einmal erleben will – hier gibt es die Aufzeichnungen der Sendungen.