Polizei in Hagen Illegales Autorennen in Hagen endet mit Blechschaden

Wehringhausen. Ein folgenschweres Ende nahm am Sonntag ein illegales Autorennen über den Buschey in Hagen-Wehringhausen.

Bei einem illegalen Autorennen über den Buschey hat am Sonntag in Hagen ein junger Fahrer für erheblichen Sachschaden gesorgt. Der 20 Jährige erhielt gleich mehrere Strafanzeigen, weil er nach mehreren riskanten Fahrmanövern gegen 11.45 Uhr mit einem BMW in der Eugen-Richter-Straße in ein geparktes Auto und gegen eine Laterne gefahren war.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich das Bild eines rasanten Raserauftritts. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass dies auch die Ursache für den Unfall war. Ein 40-Jähriger schilderte den Beamten, dass er über den Bergischen Ring gefahren sei, als ihm der 20-Jährige mit dem BMW entgegenkam. Der Hagener sei mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Im weiteren Verlauf bogen beide in die Buscheystraße ab. Der BMW sei ihm dann sehr dicht aufgefahren und hätte dabei absichtlich sein Heck ausbrechen lassen.

Kontrolle über Auto verloren

Der Zeuge schildert, anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden zu sein. Der 20-Jährige sei nach dem Überholmanöver noch einige Sekunden im Gegenverkehr gefahren und habe, aufgrund eines ihm entgegenkommenden Fahrzeuges, abrupt abbremsen und zurück auf den rechten Fahrstreifen wechseln müssen. Dabei habe der Mann die Kontrolle über den BMW verloren und sei mit einer Laterne und einem geparkten Nissan zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Der 20-Jährige gab bei der Befragung durch die Polizeibeamten an, etwas schneller gefahren zu sein. Nach dem Überholvorgang habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, da der Allradantrieb des Autos plötzlich ausgefallen sei. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Hageners sowie den BMW. Der 20-Jährige stimmte einem freiwilligen Drogenvortest sowie Atemalkoholtest zu – beide Tests waren negativ. Der 20-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Ausrichten oder Durchführen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung sowie Nötigung im Straßenverkehr. Der Sachschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt.

+++ Auch lesenswert: Wie sich Hagen auf die nächste Jahrhundertflut vorbereitet +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen