Illegales Rennen in Hagen: Polizei hat Fahrer ermittelt

Zeugen und Einsatzkräften in Hagen bot sich am Abend des 31. Oktobers ein Bild der Zerstörung.

Hagen. Die Polizei in Hagen hat den Fahrer des BMW, der nach einem illegalen Rennen und einem Unfall seine Mitinsassen im Stich ließ, ermittelt.

Die Polizei in Hagen hat die Ermittlungen gegen den Fahrer abgeschlossen, der am 31. Oktober in ein illegales Autorennen in Eilpe verwickelt war. Die wilde Jagd endete seinerzeit mit einem schweren Unfall und zwei Verletzten.

Der 28-jährige Autofahrer aus Herdecke muss sich wegen Teilnahme an einem illegalen Rennen, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Akten liegen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft in Hagen, die die Ermittlungen fortführt. „Es gibt noch Ansätze, um das Geschehen weiter aufzuklären“, so Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli. Ob womöglich noch eine Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung gegen den Fahrer hinzukomme, müsse man sehen.

Mitinsassen auf Rückbank zurückgelassen

Denn der Fahrer und sein Beifahrer (31) hatten seinerzeit zwei Mitinsassen, die auf der Rückbank saßen, einfach in dem total zerstörten BMW zurückgelassen und waren geflüchtet. Die beiden im Stich gelassenen Männer (29, 41), einer von ihnen der Besitzer des BMW, wurden schwer verletzt und von den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Informationen unserer Zeitung sollen sie keine bleibenden Schäden davongetragen haben.

Der BMW kollidierte mit vier weiteren Fahrzeugen. Foto: Alex Talash

Es war kurz nach 22 Uhr an jenem Sonntagabend, als das Drama seinen Lauf nahm. Der BMW lieferte sich mit einem weißen Audi-Kombi auf der Eilper Straße ein wildes Rennen. Dabei überholten sie halsbrecherisch mehrere andere Fahrzeuge.

In Höhe der Hausnummer 81, unmittelbar nach einem dieser Überholvorgänge, verlor der Fahrer des BMW hinter einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit vier anderen Autos, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Sie wurden ineinander geschoben und kamen erst vor einer Werbetafel zum Stehen.

65.000 Euro Sachschaden

Während Fahrer und Beifahrer die Flucht ergriffen, befreiten die Einsatzkräfte die beiden Verletzten aus dem total zerstörten Auto. Die Eilper Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf 65.000 Euro, drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bis heute hat die Polizei den an dem Rennen beteiligten Audi bzw. dessen Fahrer nicht ermitteln können. Ihm soll es nach dem verhängnisvollen Überholvorgang gerade noch gelungen sein, wieder einzuscheren und davonzubrausen, während der BMW-Fahrer das nicht mehr schaffte und in die parkenden Autos donnerte.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Audi und zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter 02331-9862066 zu melden.

