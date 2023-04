Im Straßenverkehr: Paar in Hagen wird beleidigt und bedroht

Hagen. Ein Mann in einem Mazda bremst ein Paar auf der Feithstraße in Hagen aus, beschimpft es und droht mit körperlicher Gewalt. Die Polizei ermittelt.

Eine 37-Jährige fuhr am Montag gegen 10 Uhr mit ihrem Auto auf der Feithstraße in Richtung Hagen-Boele. In Höhe der A 46 sei sie, so die Frau, ohne erkennbaren Grund von einem Mazda überholt und dann zu einer starken Vollbremsung gezwungen worden.

Der Fahrer habe sich zunächst mit seinem Fahrzeug vor ihres gesetzt und dann ohne erkennbaren Grund stark abgebremst. Im weiteren Verlauf sei ein Mann aus dem Mazda ausgestiegen. Dieser habe die Hagenerin und ihren Ehemann vulgär und massiv beleidigt sowie aufgefordert, aus dem Auto zu steigen.

Fahrer ist etwa 50 Jahre alt

Er drohte dem Ehepaar mit körperlicher Gewalt und schlug gegen die Scheibe und auf das Autodach, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen. Der Fahrer sei ca. 50 Jahre alt und 170 cm groß gewesen. Er habe wenige Haare (als rötlich-bräunlicher Kranz) und trug einen gestreiften Pullover sowie blaue Jeans.

Bei dem Fahrer könnte es sich um einen 51-jährigen Mann aus Hagen handeln. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

