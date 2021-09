Impfzentrum geschlossen: Stadt Hagen richtet Impfeinheit ein

Hagen. Mit der Schließung des Impfzentrum richtet die Stadt Hagen eine neue Covid-Impfeinheit ein. Der Leiter ist Lars Stein.

Mit Schließung des Impfzentrums in der Stadthalle Ende September wird in Hagen eine sogenannte Covid-Impfeinheit eingerichtet. Die Leitung dieser Abteilung übernimmt Lars Stein, der bisher für das Impfzentrum der Stadt Hagen verantwortlich gezeichnet hat. Die Einheit soll zunächst bis zum 30. April 2022 bestehen bleiben.

Mit dem eigentlichen Impfen gegen Corona direkt hat die neue Einheit nichts zu tun. Impfungen werden fortan über die niedergelassenen Ärzte verabreicht.

Luft nach oben bei den Arztpraxen

Weil sich hier aber längst nicht alle Praxen beteiligen, kann das durchaus Auswirkungen auf das weitere Impfgeschehen in Hagen haben. „Hier haben wir noch Luft nach oben“, räumt Oberbürgermeister Erik O. Schulz ein.

Was die Impfquote selbst angeht, hatte Hagen – auch aufgrund der guten Organisation im städtischen Impfzentrum – lange an der Spitze des NRW-Rankings gelegen. Am Donnerstag hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass 73 Prozent der Hagener ihre Erstimpfung erhalten haben, vollständig geimpft sind bereits 68 Prozent der Hagener Bürgerinnen und Bürger.

Primäre Aufgabe der neuen Koordinierungseinheit ist es, künftig zwischen Bürgern, niedergelassenen Ärzten und der Kassenärztlichen Vereinigung zu vermitteln. „Daneben geht es auch darum, weiterhin für die Corona-Impfung zu werben“, so Schulz.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen