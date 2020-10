In Breckerfeld wird nur noch mobil geblitzt

Nette Grüße zum Abschied. Und das sogar mit einem Bild. Diese netten Grüße, die einige Autofahrer Wochen später noch postalisch erreichten, konnten aber ebenso teure wie folgenreiche Grüße sein. Zwei feste Blitzer gab es einst in Breckerfeld. Heute schießt keiner der beiden mehr Bilder von Fahrern, die zu schnell unterwegs sind. Die Grüße bleiben aus. Ebenso Verwarngelder und Nachrichten über den Einzug der Fahrerlaubnis.

Lange ist es her, dass der letzte Autofahrer in die Falle an der Landstraße 528 zwischen Waldbauer und der Selbecke tappte. Bergab wurde hier geblitzt – da, wo Autofahrer mutmaßlich noch mal kurz vor der Grenze zu Hagen aufs Gaspedalt drücken. Der Blitzer aber steht nicht mehr, ist schon seit Jahren abgebaut.

Anders auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses Delle. Hier hat das Gerät immerhin noch eine abschreckende Wirkung auf all jene, die es am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Oberbauer wahrnehmen. Mehr aber auch nicht: Denn eine Kamera – das hat sich längst herumgesprochen – sitzt nicht mehr oben im Kasten. „In Breckerfeld erfolgen Geschwindigkeitsmessungen derzeit nur mobil“, bestätigt denn auch Franziska Horsch, Sprecherin des Ennepe-Ruhr-Kreises, der für die Tempo-Überwachung vor Ort zuständig ist, „an acht verschiedenen Messstellen.“

18-mal wurde 2020 kontrolliert

In Breckerfeld-Delle stehe zwar noch das Gehäuse eines stationären Messgeräts, jedoch ohne Kamera – wie auch der EN-Kreis auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Dass Raser bedingungslos aufs Gaspedal treten können, bedeuten die stillgelegten stationären Blitzer auf dem Gebiet der Hansestadt aber nicht. „Mobil wurde in diesem Jahr bislang an 18 Tagen in Breckerfeld gemessen“, sagt Franziska Horsch. Immerhin. Allerdings seien dies coronabedingt weniger Messungen als in diesem Zeitraum sonst üblich.

31 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

620 Geschwindigkeitsübertretungen wurden dabei festgestellt. Und zwar mit Folgen: „Die Überschreitungen haben zu 35 Verfahren im Bußgeldbereich geführt“, sagt Franziska Horsch, „bei allen anderen Verkehrsteilnehmern ist es bei Verwarngeldverfahren geblieben.“

Die deutlichste Geschwindigkeitsübertretung in diesem Jahr wurde außerorts an der Landstraße 528 gemessen. „Dort war ein Fahrzeug 31 Stundenkilometer zu schnell unterwegs“, sagt Franziska Horsch. Der Hinweis eines Bürgers hat übrigens dazu geführt, dass eine mobile Messstelle auf der Langscheider Straße eingerichtet worden sei. Ansonsten hege die Kreisverwaltung derzeit keine Pläne für zusätzliche Messstellen.