In Hagen gestellt: 44-Jähriger onaniert im Zug vor Frau (26)

Hagen. Ein Exhibitionist hat in einem Zug nach Hagen für Schrecken gesorgt. Eine Frau suchte Schutz bei einem Zugbegleiter.

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag am Hagener Hauptbahnhof einen Schwarzafrikaner gestellt, der zuvor in einem Zug zum Schrecken eine Mitreisenden onaniert haben soll. Gegen 9.40 Uhr bat der Zugbegleiter des RE4 (Dortmund - Hagen) die Bundespolizei um Hilfe. Beim Eintreffen der Beamten am Bahnsteig zu Gleis 10 machte der Bahnmitarbeiter bereits auf sich aufmerksam.

Dieser gab an, dass eine junge Frau völlig aufgelöst und unter Tränen im Zug vor ihm gestanden habe. Die 26-Jährige war zuvor im Wittener Bahnhof in den Regionalexpress gestiegen und habe sich einen Platz in einer Sitzgruppe gesucht. Kurze Zeit später habe sich ein ihr unbekannter Mann unmittelbar in die Reihe hinter ihr gesetzt, obwohl genügend andere Plätze frei gewesen waren. Kurz darauf habe die Frau stöhnende Laute vernommen. Daraufhin habe sie sich umgedreht und gesehen, wie der Mann mit heruntergelassener Hose sich selbst befriedigt habe.

Schutz bei Zugbegleiter gesucht

Die Wittenerin stand unverzüglich auf und suchte Schutz bei dem Zugbegleiter. Der Tatverdächtige versuchte sich währenddessen einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch von den Beamten gestellt werden. Der 44-Jährige gab lediglich an, dass er sich nichts zu Schulden habe kommen lassen. Die Bundespolizisten sicherten daraufhin die Videoaufnahmen aus dem Zug und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Mann aus Schwelm ein.

