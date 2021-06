Prozess in Hagen Üble Tat: In Hagen steht erneut ein „Loverboy“ vor Gericht

Hagen. Zuhälterei, Zwangsprostitution und Förderung sexueller Handlungen von Minderjährigen. Vor dem Landgericht wird ein übler Fall verhandelt.

Und wieder steht ein Mann (26) vor dem Hagener Landgericht, der mit der sexuellen Ausbeutung junger Mädchen das schnelle, große Geld machen wollte. Und auch diesmal lauten die Hauptanklagepunkte: Zuhälterei, Zwangsprostitution und Förderung sexueller Handlungen von Minderjährigen. Dieser Fall scheint noch übler als der zu sein, der am vergangenen Freitag vor derselben Strafkammer begann (wir berichteten) – wenn sich üble Taten überhaupt noch steigern lassen. Auf der Anklagebank sitzt ein „Loverboy“. So nennen Kriminalisten einen speziellen Zuhälter-Typ: Nach romantischer Kontaktanbahnung mit orientalischem Charme werden unerfahrene Teenager so lange umgarnt, bis sie sich hoffnungslos in ihr Gegenüber verlieben. Sie ahnen nicht, dass ihr neuer Liebhaber etwas ganz anderes vorhat: Mit ihnen brutal Geld zu verdienen und sie auf den Strich zu schicken.

Drei Frauen Liebe vorgetäuscht

Ab dann beginnt die Hölle. Im vergangenen Jahr, so die Vorwürfe, hätte der jetzt angeklagte Hagener drei junge Frauen (darunter eine 17-Jährige) mal mit vorgetäuschter Liebe, mal mit Schlägen oder Würgen zur Prostitution gezwungen, eine davon auch vergewaltigt. Die Frauen hätten täglich mehrere Freier „bedienen“ und das eingenommene Geld, insgesamt ein paar tausend Euro, abliefern müssen. Vier anderen Frauen, die ebenfalls für ihn „anschaffen gehen“ sollten, gelang es, der Situation zu entkommen.

Der Angeklagte, dem zwei Anwälte zur Seite sitzen, hat gestern einen Großteil der Taten einräumen lassen. Dass auch eine 17-Jährige unter den Geschädigten war, sei ihm „bei der Kontaktaufnahme nicht bekannt gewesen“. Das Opfer hätte die freizügigen Bilder, die zu Werbezwecken auf einschlägigen Seiten im Netz zu finden waren, angeblich sogar selbst aufgenommen und dem Angeklagten zur Verfügung gestellt. Wobei sich der Dortmunder Wahlverteidiger Jens Gunnar Cordes auch sonst mächtig ins Zeug legte, die harten Anklagevorwürfe klein zu reden: „Es gab da Kontakte und wirtschaftliche Interessen.“ Das eingenommene Geld sei „50 zu 50“ aufgeteilt worden.

Staatsanwaltschaft tendiert zu einer Strafe von sechs Jahren Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft tendiert zu einer Strafe von sechs Jahren Gefängnis, die Kammer derzeit „zwischen fünf und sechs Jahren“, so der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz, „vielleicht auch geringer“. Der Prozess wird am 9. Juni fortgesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen