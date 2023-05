Es wird höchste Zeit, dass die Straßenbegeher in Hagen auch mal einen verschärften Blick auf die Radwege im Stadtgebiet werfen.

Glosse: Guten Morgen Hagen In Hagen wirken Kräfte aus der Unterwelt

Der Schwarze Weg in Hagen ist inzwischen fest in der Hand der Straßenbäume – eine Gefahr für alle Zweirad-Nutzer.

Kennen Sie den Schwarzen Weg? Müssen Sie auch nicht, ist eher was für Insider. Der beinah mystisch klingende Pfad, an dessen Rand man nicht überrascht wäre, Hexen, Gnome und Kobolde hocken zu sehen, befindet sich unweit des Hasper S-Bahn-Haltepunktes Heubing. Genau genommen handelt es sich um einen Radweg, der von der Tillmansstraße aus parallel zur Büddinghardt in Richtung Gevelsberg führt.

Zu Fuß ist die Bewältigung des gepflasterten Abschnitts noch weitgehend unfallfrei zu bewältigen. Doch wer dort auf zwei Rädern unterwegs ist, sollte sich mit aller Kraft am Lenker festkrallen. Denn im Untergrund scheinen tatsächlich Kräfte aus der Unterwelt aktiv zu sein. Zumindest schlägt der Boden so kräftige Falten, dass selbst eine Fahrt in gemäßigtem Tempo schon bei der geringsten Nachlässigkeit zum Abenteuer werden kann.

Denn die akkurat gestutzten Bäume am Straßenrand haben offenkundig mit ihren Wurzeln eine ausgeprägte Eigendynamik entwickelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auf dem Schwarzen Weg erste Spuren auftauchen – diesmal in Blutrot.

