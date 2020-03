In-Restaurant „L’Osteria“ bereitet Ansiedlung in Hagen vor

Hagen-Mitte. Das italienische In-Restaurant „l’Osteria“ will im Sommer in der Volme-Galerie eröffnen.

Die Betreiber des italienischen Restaurants „L’Osteria“ stehen in den Startlöchern und bereiten ihre Ansiedlung in der Volme-Galerie vor.

Flächen werden leergezogen

Um die von der Franchise-Kette künftig genutzten Flächen umgestalten zu können, ist „Haarprofi“, ein Geschäft, in dem Friseurprodukte angeboten werden, in den Seitenflügel in Richtung Badstraße (dort war früher „Mc Paper“ ansässig) ungezogen.

„Haarprofi“-Shop-Eigentümerin Gabi Ujma ist innerhalb der Passage umgezogen. Foto: Yvonne Hinz

„Unsere Verkaufsfläche ist nun um ein Vielfaches größer“, unterstreicht Shop-Inhaberin Gabi Ujma. Die Fläche von „Goldrichtig“ am Friedrich-Ebert-Platz wurde bereits vor Monaten leergezogen.

„L’Osteria“ wird, wenn die Baugenehmigung seitens der Stadt Hagen erteilt ist, mit dem Umbau beginnen.

Ursprünglich war die Eröffnung des trendigen Gastrobetriebes für Frühjahr geplant, nun gehen die Betreiber von Sommer aus.

600 Quadratmeter auf zwei Flächen

Das italienische Restaurant, in dem hauptsächlich Pizza und Pasta angeboten werden, will sich auf 600 Quadratmeter Fläche, verteilt auf zwei Ebenen, ansiedeln.

Um beide Etagen nutzen zu können, muss eine Treppe errichtet werden.