Der Infotruck des Märkischen Arbeitgeberverbandes hat Station gemacht an der St.-Jacobus-Sekundarschule in Breckerfeld. Joey Nowak (links) und Mika Dicks haben ein Werkstück gefräst.

Technik Info-Truck führt Schüler aus Breckerfeld in die Arbeitswelt

Breckerfeld. Der Info-Truck des Märkischen Arbeitgeberverbandes wirbt für Berufe der Metall- und Elektroindustrie. Jetzt hat er in Breckerfeld gehalten.

Ein Airbus rollt über die Monitore an der Wand. Dann erscheint ein Bild, das für die Berufe in der Metall- und Elektrobranche wirbt. Joey Nowak und Mika Dicks öffnen die Glastür der CNC-Fräse, holen das Werkstück aus der Maschine und betrachten den Metallblock, auf der sich das Ying-und-Yang-Symbol abzeichnet.

Das hier ist Neuland. Nicht das Symbol, das die Maschine in kürzester Zeit gefräst hat, sondern die Technik, mit der die beiden Neuntklässler der Sekundarschule Breckerfeld konfrontiert werden sollen. Technik, die begeister – um mal den Slogan eines Automobilherstellers zu bemühen. Oder besser: die begeistern soll. Zumindest die überwiegend männlichen Schüler. Das ist das Ziel des Trucks, den der Märkische Arbeitgeberverband auf Tournee schickt.

Lkw erstreckt sich über zwei Etagen

Ein Monstrum, das sich einmal ausgefahren und aufgebaut über zwei Etagen erstreckt. Darin im Grunde ein riesiges Techniklabor, in dem Schüler experimentieren können und im günstigsten Fall Lust auf eine Ausbildung in einer Branche bekommen, die wie andere auch während der Corona-Pandemie durchaus Probleme hatte, Kontakte zu potenziellen Nachwuchskräften zu bekommen.

Immerhin: Erste kleine Erfolge stellen sich ein bei jenen, die planmäßig im Jahr 2023 die St.-Jacobus-Sekundarschule verlassen. „Ein konkreten Plan, was ich machen möchte, habe ich noch nicht“, sagt Mika Dicks, „aber eine Ausbildung im Handwerk oder in einem technischen Beruf kann ich mir durchaus vorstellen.“ Was Joey Nowak ganz ähnlich sieht: „Das hier ist Neuland, aber durchaus interessant.“

Dass der Truck jetzt wieder rollen und an Schulen vorfahren kann, hat auch damit zu tun, dass trotz Corona nun wieder regelmäßiger Präsenzunterricht stattfinden soll.

Praxiserfahrung nicht ersetzbar

Im letzten Jahr hatte der Märkische Arbeitgeberverband vermehrt versucht, über Online-Angebote den Kontakt zu Schülern aufrechtzuerhalten. Ein gutes Ansinnen mit überschaubarem Erfolg. Praxiserfahrungen im Truck waren so nicht zu ersetzen. Hier können die Schüler anfassen, können arbeiten, selbst zupacken.

Für Steffen Fischer, der an der Sekundarschule Technik und Mathematik unterrichtet, ist die Unterrichtseinheit im Lkw eine wichtige Ergänzung. „Wir haben zwei gut ausgestattete Technikräume, arbeiten mit den Schülern da schon sehr praxisorientiert“, so der Pädagoge, „allerdings sind die Möglichkeiten im MAV-Truck noch einmal andere.“

