Innenstadt Hagen: Die Tristesse in den beiden Galerien

Wer dieser Tage in Hagen vom Friedrich-Ebert-Platz aus durch die Rathaus-Galerie schreitet, der erlebt zunächst die nackte Tristesse. Verhängte Schaufenster, leerstehende Ladenlokale in einem Einkaufszentrum, das schon vor der Flut nie voll belegt war und das sich auch danach nie von den Folgen des Jahrhunderthochwassers und der Corona-Zeit erholt hat.

Was auch dadurch dokumentiert wird, dass Läden, die eher den zweifelhaften Ruf von Günstig-Anbietern genießen, mittlerweile zu Ankermietern zählen, während einst attraktive Geschäfte den Rückzug aus der Galerie angetreten haben. Auch dass ein großer Elektronikmarkt nach ewigem Hickhack unter neuem Namen nur auf einer Etage wiedereröffnet hat, zeigt noch keine großen Effekte.

Zwei Einkaufszentren in der Innenstadt

Was uns ein paar Kilometer in Richtung Süden führt. Dort hatte es auch einst zwei größere Einkaufszentrum in der Innenstadt gegeben. Das Stern-Center, dessen Leerstandsquote heute weit unterhalb der von Rathaus- und Volme-Galerie liegen dürfte, und das sogenannte Forum am Sternplatz, ein in die Jahre gekommener Betonklotz, der zuletzt nicht mehr ein einziges Ladenlokal beherbergte.

Im hinteren Bereich der Volme-Galerie hat die Stadt Hagen das Bürgerbüro eröffnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Vergleich mag hinken: Aber die Bergstadt hat Konsequenzen gezogen. Die Kommune selbst hat das Forum gekauft und will es nun abreißen lassen. Städtebaulich soll sich die Innenstadt jener Kommune, die so sehr durch die A-45-Sperrung gebeutelt ist, weiterentwickeln.

Bedenken gegen die zweite Galierie

In Hagen waren die Bedenken, dass es in der Stadt keinen Raum für zwei Galerien gäbe, einst einfach beiseite gewischt worden. Die Folgen lassen sich heute in beiden Einkaufszentren ablesen. Immerhin breitet sich nun die Stadt mit ihrem Bürgerbüro auf jenen Flächen aus, die einst ein Bekleidungsgeschäft namens Wehmeyer belegte. Besser als abgehängte Schaufenster.

Auch in der Volme-Galerie gibt es noch reichlich leere Ladenlokale. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wer nicht vom Ebert-Platz in die Galerie schreitet, aber einmal ein paar Kilometer gen Norden bis Münster fährt, bekommt eine Vorstellung davon, wie eine belebte Innenstadt inklusive Galerien so aussehen kann.

Die Tristesse

Ja - dieser Vergleich ist aus vielerlei Gründen ungerecht. Aber er kommt einem doch in den Sinn, immer wenn die Tristesse einen wieder einholt.

