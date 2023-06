Polizei in Hagen Ins Hospital: Harley-Fahrer in Hagen die Vorfahrt genommen

Boele. Schwer verletzt worden ist am Sonntag in Hagen-Boele ein Harley-Davidson-Fahrer. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Vorfahrtsunfall in Hagen-Boele ist am Sonntag ein Harley-Davidson-Fahrer mit seinem Motorrad verunglückt und musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf der Wandhofener Straße war gegen 18 Uhr ein 27-jähriger Toyota-Fahrer in Richtung Kabel unterwegs. Als er nach links in die Schwerter Straße abbog, übersah er den Motorradfahrer. Der 42-jährige auf seiner Harley leitete nach Zeugenaussagen noch eine Notbremsung ein. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Aufprall war so heftig, dass die Vorderachse des Toyotas und die Lenkung der Harley brachen. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er musste schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle bleib während der Aufräumarbeiten gesperrt, weil beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

