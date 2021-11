Insolvenzen auf Gasmarkt: Mark-E mit neuem Tarif in Hagen

Energieversorger Mark-E führt einen neuen Grundtarif für Gaskunden in Hagen ein. Dieser gilt für Hagener, denen der bisherige Versorger kündigt und die in die Grundversorgung rutschen.

Hagen. Mark-E führt einen neuen Grundtarif für Gas ein. Der gilt für Kunden in Hagen, deren Anbieter Insolvenz anmelden müssen oder Verträge kündigen.

Dass die Mark-E in Hagen die Gaspreise für seine Bestandskunden zum Jahreswechsel erhöht, hat der Energieversorger bereits verkündet. Jetzt führt das Unternehmen zum 1. Dezember einen zweiten Tarif für die Grundversorgung ein. Dieser gilt ausschließlich für Neukunden, deren bisheriger Anbieter Insolvenz anmelden musste oder denen von ihrem bisherigen Versorger gekündigt wurde.

Zwei Phänomene, die auf einem überhitzten Energiemarkt immer mehr zunehmen. „Viele Anbieter, an die Kunden über Preisvergleichsportale im Internet herankommen, verfolgen eine andere Beschaffungsstrategie“, erklärt Andreas Köster, Sprecher der Mark-E, mit Blick auf „Discounter-Versorger“, „sie kaufen Gasmengen im Gegensatz zu uns relativ kurzfristig am Markt. Dadurch, dass die Preise aber zuletzt rasant gestiegen sind, geraten diese Anbieter nun im extreme Schieflage, wenn sie die zugesagten Preise gegenüber ihren Kunden halten wollen.“

Günstig-Anbieter von Insolvenz bedroht

Die Folge: Günstig-Anbieter müssen Insolvenz anmelden oder sie versuchen, die Kunden, die zu besonders günstigen Konditionen abgeschlossen haben, loszuwerden.

„Als Versorger vor Ort sind wir gesetzlich verpflichtet, die Grundversorgung sicherzustellen. Damit ist garantiert, dass niemand mitten in der Heizperiode ohne Gas dasteht“, so Köster. Will sagen: Diese Neukunden landen zunächst automatisch im Grundversorgungstarif. „In der Regel versuchen wir für unsere Bestandskunden zu günstigen Konditionen bereits zwei bis drei Jahre im Voraus Kontingente zu sichern“, so Köster. Diese Tarife könne man aber nicht ohne weiteres an Neukunden weitergeben, die sich einst für einen anderen Lieferanten entschieden hatten.

Gas muss am Markt kurzfristig beschafft werden

„Wir können derzeit schwer abschätzen, wie viele Menschen in Hagen möglicherweise von Insolvenzen und Vertragskündigungen betroffen sind“, so Andreas Köster. Fest aber steht: Für diese Kunden muss Mark-E kurzfristig weitere Gasmengen am Markt zu den aktuell gültigen Preisen einkaufen. „Die Mehrkosten geben wir über den neuen, zweiten Grundtarif an unsere Kunden weiter.“

Der neue Gas-Grundversorgungstarif für Neukunden liegt folglich preislich über dem bestehenden Grundversorgungstarif für Bestandskunden. Aktuell ist die Einführung eines Grundversorgungstarifes für Neukunden in der Sparte Strom nicht vorgesehen.

