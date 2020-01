International anerkannter Experte

Steffen Barth arbeitet seit 1983 als selbstständiger Physiotherapeut. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie, Chirurgie und Traumatologie, aber auch Burn-Out-Prophylaxe und -Behandlung sowie kosmetische Regeneration.

Früher selbst Leistungssportler im olympischen Bundeskader im Gewichtheben und Ringen, ist Steffen Barth heute in Expertenkreisen als Erfinder und Pionier nicht-invasiver medizinischer Anwendungen angesehen und anerkannt.

Seit mehr als 30 Jahren begeben sich Menschen, die schwere Unfälle oder Operationen hinter sich haben, die unter akuten Sportverletzungen, chronischen Schmerzen oder schlecht heilenden Wunden leiden oder verschiedenste Probleme mit Bändern und Sehnen, Faszien, Knochen und Knorpeln, Muskeln und Haut mit sich tragen, in seine Hände.

In dem von ihm gegründeten ambulanten teilstationären Reha-Zentrum für Sport- und Unfallverletzte sowie Schmerzpatienten „Physiomed“ (Partner des Olympiastützpunkts NRW) in Eilpe unterstützt er zusammen mit einem 60-köpfigen interdisziplinären Expertenteam unter der ärztlichen Leitung von Orthopäden, Chirurgen und Kardiologen seine Patienten nach einem ganzheitlichen Ansatz und mit bemerkenswerten Erfolgen in der (Wund-)Heilung, Schmerzlinderung und schnellen Regeneration.

Neben seinem Hauptsitz in Hagen betreibt Steffen Barth weitere Standorte in Essen, Köln, Oberstdorf und auf Mallorca. Sein Fachwissen gibt er in Vorträgen auf nationalen und internationalen Kongressen sowie in zahlreichen Seminaren an medizinisches Fachpersonal weiter. Im Jahr 2011 gründete er die deutsche Firma „Sanotape“ und sicherte sich sein Know-how in internationalen und US-Patenten.