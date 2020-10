Corona in Hagen Inzidenzwert in Hagen liegt mit 69,4 weiterhin sehr hoch

Hagen. Die Corona-Zahlen in Hagen liegen mit einem Inzidenzwert von 69,4 aktuell weiterhin deutlich höher als während des Lockdowns im Frühjahr.

Hagen bleibt auch zu Beginn dieser Woche ein echter Corona-Hotspot in NRW. Der Inzidenzwert – also die Zahl der Erkrankten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – lag am Montag bei 69,4. Das heißt, dass in der vergangenen Woche sich exakt 131 Personen mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. In Hagen gibt es aktuell (Stand: Montag) positive 168 Corona-Fälle. Darunter sind 13 Neuerkrankte, während parallel 18 Frauen und Männer als geheilt aus der Statistik wieder herausgefallen sind.

Neue Fälle an Schulen entdeckt

Am Christian-Rohlfs-Gymnasium, der Erwin-Hegemann-Schule, der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, der Gesamtschule Haspe und der Lieselotte-Funcke-Schule wurden am Wochenende zudem neue Corona-Fälle bekannt. Das Gesundheitsamt steht mit den Schulen im Austausch, ermittelt die direkten Kontaktpersonen der betroffenen Personen und testet ihr nahes Umfeld in den kommenden Tagen. Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt.

Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die Testergebnisse vorliegen. Für den Schulalltag hat dies zunächst keine Auswirkungen, da zurzeit ja ohnehin die Herbstferien laufen.