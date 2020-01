Geisterfahrt bei Hagen: 20 Kilometer auf A45 gegen Verkehr

Die Autobahnpolizei hat in Hagen einen 80-Jährigen Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Hagen. Die Polizei hat in Hagen einen 80-Jährigen Geisterfahrer gestoppt. Er war unglaubliche 20 Kilometer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Ende einer irren Geisterfahrt in Hagen. 20 Kilometer war ein 80-Jähriger auf der Sauerlandlinie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Dann ist er in der Nacht auf Samstag von der Polizei gestoppt worden. Dass bei dieser langen Strecke nichts schlimmeres passiert ist, grenzt an ein Wunder.

Die Irrfahrt des Seniors startete laut Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr am Rastplatz Sauerland-West an der Autobahn 45. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Mann aus Dillenburg mit seinem Pkw auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt auf - allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Sofort verfolgte ihn ein Streifenwagen der Autobahnpolizei.

Geisterfahrer ignoriert Streifenwagen

Davon zeigte sich der Mann am Steuer jedoch unbeeindruckt. Währenddessen stoppte ein weiterer Streifenwagen den entgegenkommenden Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste. Anschließend fuhren die Beamten vorsichtig weiter und errichteten in Höhe einer Baustelle eine deutlich sichtbare Sperre.

Doch auch diese schien den Senior nicht zu interessieren. Unbeeindruckt von den in allen Farben leuchtenden Streifenwagen quetschte er sich an der Engstelle vorbei und rollte langsam weiter bis zur Reihe der wartenden Fahrzeuge. Längst von Streifenwagen umzingelt, weigerte sich hier der Mann aus seinem Wagen auszusteigen. Als die Polizisten bereits an seiner Fahrertür standen, rollte dessen Auto erneut an.

Polizei stellt Auto des Geisterfahrers sicher

Durch zügiges Eingreifen konnten die Beamten die Tür öffnen und ein Weiterfahren unterbinden. Der 80-Jährige wurde anschließend zur nächsten Polizeiwache gefahren. Das Auto des Mannes wurde sichergestellt - ebenso wie der Fahrzeugschlüssel.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Während seiner Geisterfahrt passierte der Mann etwa 50 entgegenkommende Fahrzeuge. Wie durch ein Wunder ereignete sich dabei kein Verkehrsunfall.

Tipps zum richtigen Verhalten bei Geisterfahrern

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf einige Regeln hin, mit denen Autofahrer das Risiko eines Unfalls mit einem Geisterfahrer deutlich verringern können:

Drosseln Sie Ihr Tempo und fahren Sie im Verkehrsfluss weiter.

Halten Sie Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen und überholen Sie nicht.

Fahren Sie möglichst weit rechts auf dem rechten Fahrstreifen, aber nicht auf dem Seitenstreifen. Dieser muss für den Notfall zum Ausweichen frei bleiben.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, verlassen Sie bei der nächsten Abfahrt die Autobahn oder fahren Sie auf den nächsten Parkplatz oder Rasthof.

Verfolgen Sie den Verkehrsfunk und warten Sie auf Entwarnung.

Kommt Ihnen der Geisterfahrer tatsächlich entgegen, versuchen Sie auf keinen Fall, ihn auf eigene Faust aufzuhalten. Bringen Sie sich nicht in Gefahr und bleiben Sie stattdessen ruhig.

Ist der Geisterfahrer vorbeigefahren, informieren Sie schnellstmöglich die Polizei über die Notrufnummer 110. Halten Sie dafür zum Beispiel auf dem nächsten Rastplatz. Melden Sie der Polizei möglichst genaue Informationen zu Streckenabschnitt,Fahrtrichtung und Fahrzeug des Geisterfahrers.