Irritationen um Israel-Flagge: Stadt Hagen holt Fahne ein

Hagen. Die Stadt Hagen hat eine israelische Flagge am Rathaus wieder eingeholt. Damit sollte Missverständnissen begegnet werden.

Wie zahlreiche andere Städte und Gemeinden in Deutschland hatte auch die Stadt Hagen am Mittwoch die israelische Flagge am Rathaus gehisst. Wie bereits im Vorjahr, wurde damit auf den Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland am 12. Mai 1965 hingewiesen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten sorgte das Hissen der Flagge nach Angaben der Stadtverwaltung für Irritationen und wurde von einigen Menschen als einseitige Solidaritätsbekundung bezogen auf den aktuellen Konflikt aufgefasst. Es habe mehrere Beschwerden gegeben, so eine Sprecherin der Stadt.

Um diesen Eindruck zu korrigieren und um weitere Missverständnisse zu verhindern, hat die Stadt Hagen die Flagge in Abstimmung mit der Hagener Polizei am Mittwoch wieder eingeholt.

