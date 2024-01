Irsinn im ÖPNV - Buss-Ausfälle steigern die Zuverlässigkeit

Hagen/Breckerfeld Bus-Ausfälle sollen die Zuverlässigkeit steigern - so verkündet es zumindest ein Unternehmen, dessen Busse in Hagen verkehren. Die Hintergründe.

Der Abend der Wunderkerzen ist gerade vorüber, da wird es höchste Zeit sich mit der Thematik der Nebelkerzen zu beschäftigen. Da hat die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER), deren Busse ja auch durch Hagen und Breckerfeld rollen, sogleich eine fulminante zum Start ins neue Jahr gezündet.

„Anpassung für mehr Zuverlässigkeit“ heißt es da in einer Mitteilung des Unternehmens. Was den gebeutelten Kunden bestimmt frohlocken lässt. Der musste in den letzten Monaten reichlich Geduld mitbringen. Denn immer häufiger passierte es, dass sich Menschen zu Abfahrtszeiten an den Haltestellen versammelten, ohne dass ein Bus der VER sie dort einsammelte.

Fahrermangel beim Bus-Unternehmen

Dahinter steckt der akute Fahrermangel des Bus-Unternehmens. Die sind entweder krank oder auf dem Arbeitsmarkt nicht zu finden. Unbesetzte Stellen sowie Krankheitswellen führten dazu, dass der VER den Kunden riet, sich vorab in der App zu informieren, ob angekündigte Busse denn auch kommen - oder eben nicht.

Damit der Kunde sich auch in 2024 nicht umgewöhnen muss: Das Lotterie-Spiel an den Haltestellen (ein Sechser ist ein Bus, der tatsächlich wie geplant eintrifft und in dem sich auch noch ein Sitzplatz ergattern lässt) setzt sich fort. Der VER umschreibt das wie folgt: „Die VER bittet Ihre Fahrgäste, sich auch im neuen Jahr vorübergehend auf einen eingeschränkten Fahrplan einzustellen. Dieser gilt voraussichtlich bis zum 23. März 2024.“ Eine Bitte, der der geneigte Kunde gerne nachkommt, zumal die VER nachschiebt: „Vorgesehen ist weiterhin der Wegfall einzelner Fahrten im gesamten VER-Liniennetz.“

Wunderbar vernebelt

Und das alles unter dem Titel „Anpassung für mehr Zuverlässigkeit“ - besser hätte man die eigentliche Botschaft kaum vernebeln können.

