Israel-Konflikt: „Krieg ruft Schlimmste im Menschen hervor“

Rudolf Damm führt regelmäßig durch die Alte Synagoge in Hohenlimburg. Bei seiner jüngsten Führung fand er auch deutliche Worte zum aktuellen Krieg in Nahost.

Hohenlimburg Bei seiner Führung durch die Alte Synagoge Hohenlimburg blickt Rudolf Damm auf die Historie - lässt aber den Krieg nicht unerwähnt:

Bei einer Führung durch die ehemalige Synagoge in Hohenlimburg hat die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit nicht nur über die Historie des Gebäudes aufgeklärt, sondern auch deutliche Worte zum herrschenden Konflikt im Nahen Osten gefunden - und nahm dabei beide Kriegsparteien in die Pflicht.

Krieg in Nahost

Eine kleine Menge von Besuchern war der Einladung gefolgt und hatte sich in der alten ehemaligen Synagoge an der Jahnstraße versammelt. Sie hörten aufmerksam die Worte von Rudolf Damm, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Die Vereinigung hatte sich bereits zuvor mit Israel und dem jüdischen Volk solidarisiert und ähnliches hört man auch von Damm zum Krieg in Nahost.

„Netanjahu ist Verbrecher“

„Netanjahu ist ein Verbrecher, der die demokratischen Grundpfeiler Israels auflösen will, um nicht für seine Verbrechen verurteilt zu werden“, trennt er jedoch zwischen dem israelischen Volk und der Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Die Menschen dürfen nicht vergessen, dass die Hälfte der Israelis Netanjahu selbst nicht will.“

Recht auf Verteidigung

Er kritisiert aber auch Regierungschefs auf der anderen Seite. „Das, was Herr Erdogan in der Türkei gerade über die Hamas sagt, ist explosiv und wird den Konflikt nur weiter eskalieren“, sagt Damm mahnend und merkt an, dass die Türkei und Israel früher eine gute Beziehung pflegten. Für Damm sind die Angriffe Israels auf den Gazastreifen nicht schönzureden, aber die Geiselnahmen und der bestialische Terror der Hamas seien noch viel unmenschlicher und brutaler gewesen. Israel habe das Recht sich zu verteidigen, „doch Krieg ruft leider immer das Schlimmste in den Menschen hervor“.

Keine Synagoge mehr

Deutliche Worte, denen ein umfassender Blick auf die Historie der Synagoge in Hohenlimburg vorausging. „Ich selbst bin nicht jüdisch“, erklärt Damm, „hatte aber schon immer eine tiefe Faszination für den jüdischen Glauben.“ Der pensionierte Lehrer klärte über das Gebetshaus an der Jahnstraße auf, das genau genommen schon lange keine Synagoge mehr ist. „Fast alles, was Sie hier sehen, ist rekonstruiert“, erklärt Damm, „Lediglich die Tora-Nische und die Außenwände sind noch original.“

Die Alte Synagoge in Hohenlimburg ist heute eine Gedenkstätte. Eine Dauerausstellung im Haus informiert über den jüdischen Glauben und die Geschichte des Judentums vor Ort. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Lange Historie

Ursprünglich 1870 vollendet, diente die Synagoge den jüdischen Bewohnern in Hohenlimburg lange als Gebetshaus. Dabei reiche die jüdische Geschichte Hohenlimburgs aber noch viel weiter zurück, sagt Damm. Es gäbe Dokumente aus dem Jahr 1315, die belegen würden, dass Juden von den Fürsten in das damalige Limburg geholt wurden, um ihnen für Geld Schutzbriefe zu verkaufen, die Sie unter den Schutz des Fürsten stellten. „Es ist eine Tragik der jüdischen Geschichte, dass sie immer wieder für ihren Reichtum ausgebeutet und ermordet wurden.“

Als Lager genutzt

Bevor die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, seien viele Juden bekennende Deutsche gewesen. „Die Juden hatten eine tiefe Liebe zu Deutschland, die leider nicht erwidert wurde“, so Damm. 12.000 jüdische Soldaten, seien im ersten Weltkrieg für den deutschen Kaiser gefallen und viele Juden hätten bis 1933 in Freundschaft mit Christen gelebt. In der Pogromnacht 1938 zerstörten Anhänger der Nationalsozialisten das Dach, die Türen, die Fenster und die Einrichtung der Synagoge. Das Gebäude wurde später an einen Fabrikaten verkauft und als Lager genutzt. Im Jahr 1975 fraß sich ein Brand durch das Gebäude, danach begann der Zerfall.

Gedenkstätte in Hohenlimburg

Die Rekonstruktion der Synagoge in Hohenlimburg sei auf die Initiative von Adalbert Böning und Hermann Zabel zurückzuführen, die entgegen den Ratspolitikern damals genug Spenden organisierten, um die Rekonstruktion der Synagoge in den 1980ern als Mahn- und Gedenkstätte umzusetzen.

Regelmäßige Führungen

Die Gesellschaft für Christlich Jüdische Zusammenarbeit Hagen kümmert sich um die gestaltete Dauerausstellung „Lebendiges Judentum“, in der Alten Synagoge. Führungen werden jeden ersten Samstag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr angeboten, außer in den Schulferien und an Feiertagen.

