Jede Woche ein „Tag der Arbeit“ zum Dankbarsein

In Nordrhein-Westfalen feiern wir heute den „Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde“. So heißt dieser gesetzliche Feiertag in unserem Bundesland. Dessen Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Ringen um soziale Gerechtigkeit. Daher rücken beispielsweise entsprechende Bündnisse zwischen Gewerkschaften und Kirchen an diesem Tag besonders in den Blickpunkt, auch in Hagen.





Kein Wunder eigentlich; denn schon am 1. Mai 1856 kämpfen die Arbeiter in Australien für einen Acht-Stunden-Arbeitstag. Seitdem ist es der Symboltag des Einsatzes für bessere Arbeitsbedingungen und im Volksmund der „Tag der Arbeit“. Obwohl sowohl die Einführung als Feiertag in Deutschland als auch die Bezeichnung leider auf die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen.

In diesem Jahr wird es keine großen Kundgebungen am 1. Mai geben, ebenso wenig wie 2020. Kaum jemand wird also heute für die Rechte der Arbeiter oder gar das Recht auf Arbeit auf die Straßen gehen. Wobei es ein Recht auf Arbeit in Deutschland offiziell gar nicht gibt.





Viele Menschen ohne Arbeit wären dankbar, wenn sie dieses Recht hätten. Auch etliche, die durch die Pandemie-Einschränkungen zu Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit gezwungen sind.





Denn eigenartigerweise stöhnen zwar viele unter ihrer Arbeitsbelastung, sind aber noch unzufriedener, wenn sie keine Beschäftigung haben. Ein Blick in die Bibel zeigt etwas Unerwartetes: Arbeit gehört zum Menschsein.





Zwar bekommt die Arbeit nach dem sogenannten „Sündenfall“ einen bitteren Beigeschmack („Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“), aber schon im Paradiesgarten ist Arbeit etwas Selbstverständliches und eben sogar Paradiesisches. In Genesis 2,1 liest man: „Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“.





Man kann sich also getrost auf die Bibel berufen, wenn sich Christen für das Recht auf Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen stark machen. Denn dabei geht es immer auch um ein Stück Menschenwürde.





Dass sich gerade in der Arbeit laut Bibel etwas von Gottes Art im Menschen, also unserer Menschenwürde widerspiegelt, ist uns im Zeitalter der Dienstleistungen und Massenproduktionen ein wenig verloren gegangen. Früher schuf man mit seiner Arbeitskraft noch direkter etwas und freute sich über das Ergebnis seiner Schaffenskraft. So wie Gott sich als Schöpfer am siebten Tag über seine Schöpfung freute. Der Sonntag geht darauf zurück und ist unser siebter Tag. Also sogar jede Woche einmal ein „Tag der Arbeit“: zum Ausruhen von der Arbeit, Dankbarsein für die Arbeit und Freuen an der Arbeit – und an dem, dessen gute Erfindung sie von Anfang an war!

Andreas Koch ist Pfarrer in der Matthäusgemeinde Hagen