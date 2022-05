Landtagswahl 2022 in Hagen Jörg und Blumenthal ziehen für Hagen in den Landtag ein

Hagen. Zwei Sozialdemokraten vertreten auch künftig die Hagener Interessen im NRW-Landtag. Doch der Vorsprung war diesmal denkbar knapp.

Als um 19.35 Uhr CDU-Kandidat und Herausforderer Dennis Rehbein beim Auszählen der Stimmlokale erstmals an SPD-Dauersieger Wolfgang Jörg vorbeizog, deutete sich am Sonntagabend für das politische Hagen nicht bloß Überraschendes, sondern beinah schon Historisches an: ein Novize schickte sich an, den etablierten Platzhirsch zu schlagen. Erst um 22.30 steht fest: Für den Genossen hat es mit dem hauchdünnen Vorsprung von 377 Stimmen (0,9 Prozent) im Wahlkreis 103 (Hagen-Mitte, Hagen-Nord, Hohenlimburg) für seine letzte Landtagsperiode gereicht.

„Vermutlich auf der Oppositionsbank“, meinte ein sichtlich erleichterter Wolfgang Jörg am späten Abend, „mit dem Ergebnis können wir in NRW schlecht den Takt angeben“, ordnete er das deprimierende Landesresultat ein. So sehr er sich zugleich gerührt zeigte, am Ende knapp die Nasenspitze vor Dennis Rehbein (CDU) zu haben, so sehr formulierte er auch gleich wieder mahnende Worte mit Blick auf Hagen: „Es ist eine absolute Katastrophe, dass die SPD so verliert. Es tut mir in der Seele weh und ich habe Angst, dass Hagen so erneut keinen Schuldenschnitt bekommt.“

Der mit 377 Stimmen Differenz knapp unterlegene CDU-Kreisvorsitzende Dennis Rehbein gab sich als Gratulant („Wolfgang, mach’ es ordentlich!“) nicht bloß als guter Verlierer, sondern am Wahlabend auch schon wieder kämpferisch: „Dieses Ergebnis macht Mut, in fünf Jahren noch einmal anzugreifen“, versprach er, ab Montag wieder als Unionschef sich für Hagen engagieren zu wollen.

Blumenthal folgt auf Kramer

An der Seite von Wolfgang Jörg sitzt im Landtag für Hagen seine Parteifreundin Ina Blumenthal, die den Sitz für den Wahlkreis 104 (Haspe, Wehringhausen, Hagen-Süd, Breckerfeld, Gevelsberg, Ennepetal) eroberte und als Nachfolgerin des verstorbenen Hubertus Kramer den Breckerfeld Alexander Ebbert (CDU) knapp hinter sich ließ. „Ich will auch in seiner Tradition vor allem eine Ansprechpartnerin für die Menschen im Wahlkreis sein“, versicherte sie am Abend.

Jubel und Depression beieinander

Als um 17.55 Uhr in der „Neuen Färberei“ auf dem Elbersgelände der in Düsseldorf weilende und jetzt ausscheidende CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Diegel vorab die Prognose der TV-Sender durchsteckte, war die Euphorie bereits greifbar. Fünf Minuten später brüllten die versammelten Unionssympathisanten mit der offiziellen Bekanntgabe der Zahlen ihre Freude in den Saal und intonierten erste Hendrik-Wüst-Ministerpräsidenten-Hymnen, während am Nachbartisch die Köpfe bei den FDP-Parteianhängern sich frustriert in Richtung Tischplatte neigten. „Diese massiven Verluste sind kaum zu erklären“, zeigte sich der liberale Spitzenkandidat Lars Peter Hegenberg sichtlich deprimiert: „Die Kritik an Schulministerin Gebauer allein kann es kaum sein. Uns hat sicherlich auch nicht geholfen, dass mit Christian Lindner das Gesicht der NRW-FDP nach Berlin wechselte.“

Fotostrecke- Der Wahlabend in Hagen Fotostrecke- Der Wahlabend in Hagen Der Wahlabend bei der Landtagswahl in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Bemerkenswert: Bei den Zweitstimmen konnte die CDU in Hagen (+4,3) die SPD klar überholen, die nach dem schwachen Ergebnis 2017 (-9,6 Prozent) diesmal erneut deutlich Federn lassen musste und mit 31,0 Prozent deutlich hinter der Union ins Ziel kam. Klarer Gewinner sind diesmal auch in Hagen die Grünen, die ein Plus von 9,6 Prozent verzeichneten. Dafür konnte die SPD im Wahlkreis Hagen/EN zumindest einen knappen Vorsprung vor der CDU behaupten (siehe Lokalseite 2).

Oberbürgermeister Erik O. Schulz zeigte sich besorgt, dass die Wahlbeteiligung in Hagen auf 45,3 Prozent abgesackt ist: „Ich kann mich nicht erinnern, dass es in Hagen schon einmal ein so knappes Duell gegeben hat, das erst so spät am Abend entschieden wird“, bedauerte er, dass zu vorgerückter Stunde nur noch wenige Menschen im Rathaus weilten. Gleichzeitig zeigte sich der Verwaltungschef entspannt, dass mit den beiden Direktmandaten aus dem SPD-Lager Hagen womöglich erneut bloß auf der Oppositionsbank am Rhein vertreten ist: „Ein erfahrener Abgeordneter kann auch von dort aus viele Drähte für Hagen ziehen.“

