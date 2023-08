Buntes Jubiläum in Hagen: Eheleute Sturm seit 70 Jahren verheiratet

Hagen. Ursula und Günter Sturm haben vor 70 Jahren geheiratet. Beim Besuch der Stadtredaktion Hagen erzählen sie, worauf es für sie ankommt.

Ursula (90) und Günter Sturm (95) aus Hagen haben in ihrem Leben schon sehr viel gemeinsam erlebt: Am 7. August feiert das Ehepaar Gnadenhochzeit, sie sind dann 70 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben sie sich bei der Feuerwehr, wo Günter Sturm lange Zeit als Berufsfeuerwehrmann angestellt war. Bis zur Hochzeit hat es dann allerdings noch einige Zeit gedauert. In den ersten Jahren nach ihrem Kennenlernen waren sie zunächst befreundet. Dann haben sie sich 1952 verlobt und ein Jahr später geheiratet. Zu dem Zeitpunkt waren sie gerade 20 und 25 Jahre alt.

Günter Sturm ist stolz, dass sie beide auch im Alter noch sehr fit sind: „Wir sind immer viel gewandert“, berichtet er. Noch immer spazieren sie zusammen durch den Hagener Wald. Je nach Wetter sogar zweimal am Tag.

Liebe und Treue als Anker

„Liebe und Treue“, beantwortet Ursula Sturm spontan die Frage nach ihrem Ehegeheimnis. Aber auch sie sind natürlich nicht immer einer Meinung. Doch natürlich muss man sich wieder einigen können. „Das schaffen wir auch“, berichtetet sie aus ihren sieben Jahrzehnten Ehe-Erfahrung.

Aber langweilig wird ihnen nicht so schnell: „Unsere Familie ist immer größer geworden“, freut sich Günter Sturm. Erst kamen die Kinder, dann die Enkelkinder und nun tollen ihre Urenkel gern in der Wohnung herum. „Gestern waren sie noch hier“, erzählt Ursula Sturm. Und auch zu der Gnadenhochzeit wird die Familie für Kaffee und Kuchen vorbeikommen.

Das große Jubiläum werden sie sowohl heute als auch am Dienstag in kleinem Kreis feiern. Denn geheiratet haben sie an beiden Tagen: zuerst standesamtlich und dann kirchlich.

