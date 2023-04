Nahe der Gesamtschule Fritz Steinhoff in Hagen-Helfe hallten am Dienstag Schüsse durch die Luft.

Schüsse Jugendlicher ballert neben Schule in Hagen mit Waffe herum

Hagen. Er reckte den Arm in die Luft, dann begann er zu feuern: Ein Jugendlicher (15) schoss nahe einer Gesamtschule in Hagen in die Luft.

Polizeibeamte stellten am Dienstagmorgen in Helfe einen 15-jährigen Jugendlichen, der zuvor aus einer Gruppe heraus mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte.

Es war gegen 10.15 Uhr, als ein DHL-Bote nach Angaben der Polizei Hagen in der Straße Am Bügel, in der sich die Gesamtschule Fritz Steinhoff befindet, auf eine sieben- bis achtköpfige Gruppe Jugendlicher aufmerksam wurde, zu der auch der 15-Jährige gehörte. Nachdem dieser einen Arm in die Luft hielt, hörte der Zeuge mehrere Schüsse. Daraufhin alarmierte er die Polizei und beschrieb das Aussehen des Jugendlichen, der offenbar die Schüsse abgegeben hatte.

Waffe steckte in der Hosentasche

Die Beamten trafen den jungen Mann und seine Freunde bei einer sofort eingeleiteten Fahndung in einem nahegelegenen Penny-Markt an. Sie durchsuchten den von dem Zeugen beschriebenen Jugendlichen und fanden eine Schreckschusswaffe in einer seiner Hosentaschen.

Die Pistole wurde von der Polizei sichergestellt. Den 15-Jährigen nahmen mit Beamten mit zur Wache und übergaben ihn dort an seine Eltern.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, es steht eine Straftat im Raum. Denn es handelte sich um eine sogenannte PTB-Pistole, eine Waffe mit Kartuschenmunition, aus der keine Projektile abgefeuert werden, die jedoch sehr laut knallt, weil ein heißes Gas durch den Lauf getrieben wird.

Außerdem sieht eine solche Waffe einer echten Pistole täuschend ähnlich. Um eine Schreckschusswaffe zu führen, benötigt man in Deutschland den sogenannten kleinen Waffenschein. Den konnte der Jugendliche allerdings nicht vorweisen, zumal Erwerb und Besitz einer solchen Waffe erst ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt ist.

